Falak a múlt köré: új kerítést és kiállítást kap a kisteleki zsidó temető

Már régi, többéves terv az, hogy bekerítsék a kisteleki zsidó temetőt, de eddig ilyen beruházásra nem lehetett pályázni, illetve az is nehezítette a dolgot, hogy a sírkert területe a Mazsihisz tulajdona – mondta el előljáróban Vass Rózsa projektfelelős, önkormányzati képviselő. De a kerítés szeptemberre elkészül.

Szeptember elejére elkészül a kerítés a kisteleki zsidó temetőnél. Fotó: Shutterstock

Zsidó temető: a kerítés terve

A kerítés építésének a terve, gondolata eljutott egy Ausztráliában élő családhoz is, akiknek a rokonai a kisteleki zsidó temetőben nyugszanak és a fővárosba Pannika nénihez, aki szintén hasonló okból érintett, az összekötő és kapcsolattartó Winkler Miksa volt, ő is mozgatta a szálakat.

A ma ismert izraelita sírkert előtti területet – szintén a Mazsihisz tulajdona – parkolónak használták a helybeliek, de amikor kezdett komolyabbra fordulni a kerítés ügye, ezt a részt is felmérték földradarral. Csontokra leltek, ott is halottak nyugszanak – valószínűleg a második világháború idejéből, hiszen Kisteleken gettó is működött akkor –, így ez a terület is szentté és sérthetetlenné vált, amit a helyi önkormányzat ideiglenes elemekkel jelzett, körbekerített, védett.

Az építés

Gyűlt a pénz, volt aki téglákat ajánlott fel a kerítés építéséhez, a kisteleki önkormányzat pár milliós összeggel járult hozzá, a többit pedig, mint beruházó a Mazsihisz adta a büdzséhez – említette meg a képviselő.

– Sikerült elérnünk, hogy a stílusa a temető és kegyeleti témapark kerítéséhez hasonlítson, ahhoz illeszkedik kisebb különbségekkel. Helyet kap benne a Dávid-csillag és az egykor lebontott kisteleki zsinagógából származó két márványlap, amit eddig Szegeden őriztek és most visszaadtak, utóbbiakat beépítették a kerítésbe – mondta el Vass Rózsa. A hivatalos átadó szeptember elején lesz, ehhez kapcsolódva nyílna szeptember 7-én időszaki kiállítás a közeli Néprajzi Kegyeleti Témaparkban.

Gyűjtés a tárlathoz

Ezzel kapcsolatban a szervezők arra kérik a kisteleki lakosokat, ha valakinek bármilyen zsidó emléke van, ossza meg a közösséggel.

Lehet az fotó a régi zsidó boltokról, emberekről, épületekről, vagy tárgyak – ezeket és a fotókat természetesen visszaadják –, történetek, amelyekkel színesebbé tehetik a kiállítást.

Ezeket augusztus végéig várják. – Szeretnénk méltó emléket állítani a kisteleki zsidóságnak, itteni életüknek, annak idején nagy tiszteletnek örvendtek – közölte végül Vass Rózsa.