augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

39 perce

Falak a múlt köré: új kerítést és kiállítást kap a kisteleki zsidó temető

Címkék#zsidó temető#kistelek#park

Szeptemberre körül kerítik a kisteleki zsidó temetőt, és ezt az alkalmat szeretnék igazán emlékezetessé tenni a városban. A zsidó temető kerítés avatójának apropóján a helyi izraelita közösség életét is bemutatnák a kegyeleti témaparkban időszaki kiállítással, ehhez fotókat, tárgyakat, emlékeket, akár róluk történeteket várnak a szervezők.

Imre Péter

Már régi, többéves terv az, hogy bekerítsék a kisteleki zsidó temetőt, de eddig ilyen beruházásra nem lehetett pályázni, illetve az is nehezítette a dolgot, hogy a sírkert területe a Mazsihisz tulajdona – mondta el előljáróban Vass Rózsa projektfelelős, önkormányzati képviselő. De a kerítés szeptemberre elkészül.

Sírok a zsidó temetőben.
Szeptember elejére elkészül a kerítés a kisteleki zsidó temetőnél. Fotó: Shutterstock

Zsidó temető: a kerítés terve

A kerítés építésének a terve, gondolata eljutott egy Ausztráliában élő családhoz is, akiknek a rokonai a kisteleki zsidó temetőben nyugszanak és a fővárosba Pannika nénihez, aki szintén hasonló okból érintett, az összekötő és kapcsolattartó Winkler Miksa volt, ő is mozgatta a szálakat.

A ma ismert izraelita sírkert előtti területet – szintén a Mazsihisz tulajdona – parkolónak használták a helybeliek, de amikor kezdett komolyabbra fordulni a kerítés ügye, ezt a részt is felmérték földradarral. Csontokra leltek, ott is halottak nyugszanak – valószínűleg a második világháború idejéből, hiszen Kisteleken gettó is működött akkor –, így ez a terület is szentté és sérthetetlenné vált, amit a helyi önkormányzat ideiglenes elemekkel jelzett, körbekerített, védett.

Az építés

Gyűlt a pénz, volt aki téglákat ajánlott fel a kerítés építéséhez, a kisteleki önkormányzat pár milliós összeggel járult hozzá, a többit pedig, mint beruházó a Mazsihisz adta a büdzséhez – említette meg a képviselő. 

– Sikerült elérnünk, hogy a stílusa a temető és kegyeleti témapark kerítéséhez hasonlítson, ahhoz illeszkedik kisebb különbségekkel. Helyet kap benne a Dávid-csillag és az egykor lebontott kisteleki zsinagógából származó két márványlap, amit eddig Szegeden őriztek és most visszaadtak, utóbbiakat beépítették a kerítésbe – mondta el Vass Rózsa. A hivatalos átadó szeptember elején lesz, ehhez kapcsolódva nyílna szeptember 7-én időszaki kiállítás a közeli Néprajzi Kegyeleti Témaparkban.

Gyűjtés a tárlathoz

Ezzel kapcsolatban a szervezők arra kérik a kisteleki lakosokat, ha valakinek bármilyen zsidó emléke van, ossza meg a közösséggel. 

Lehet az fotó a régi zsidó boltokról, emberekről, épületekről, vagy tárgyak – ezeket és a fotókat természetesen visszaadják –, történetek, amelyekkel színesebbé tehetik a kiállítást.

 Ezeket augusztus végéig várják. – Szeretnénk méltó emléket állítani a kisteleki zsidóságnak, itteni életüknek, annak idején nagy tiszteletnek örvendtek – közölte végül Vass Rózsa.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu