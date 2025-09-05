3 órája
Az 5-ös út bővítése megkönnyíti a közlekedést és a bicikliseknek is kedvez – galériával
Kerékpárút, körforgalom és közvilágítás is épül a BYD gyár mellett zajló beruházásnál. Az 5-ös út kétszer két sávosra bővülésével az ipari parknál jóval egyszerűbb lesz a közlekedés a megnövekedett forgalomban.
Szeged térségének egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési beruházása az 5-ös számú főút Szegedről kivezető szakaszának kétszer két sávosra bővítése. Az M43 autópálya és az ELI-Alps lézeres kutatóközpont között zajló munkálatok ütemterv szerint haladnak. Annak részleteiről kedden tartottak sajtótájékoztatót.
Körforgalom, kerékpárút és közvilágítás is készül az 5-ös út bővítése mellett
Mihálffy Béla országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez egy olyan beruházás, ami segíti Szeged, a Homokhátság és a Dél-Alföld gazdasági fejlődését.
– Az útszakasz kibővítése mellett modern közvilágítást kap ez a szakasz, kialakítanak egy új körforgalmat, de lesz buszöböl és egy 1600 méteres új kerékpárút is – sorolta a több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés elemeit. Hozzátette: a most készülő szakasz a város egyik legterheltebb útvonala, hiszen a régió iparának nagy része is itt összpontosul, így a forgalmuk is itt zajlik.
– A közlekedés biztonságát és a gazdaság élénkítését is szolgálja ez a beruházás – jelentette ki Mihálffy Béla.
Az államtitkár a BYD-ről is beszélt
Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára beszédét azzal kezdte, hogy a BYD gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, mely évi 300 ezer autó előállítására lesz képes. – Az 5-ös út négysávosításával párhuzamosan létrejövő új körforgalomnak köszönhetően két bejárat létesül a gyár területére – mondta. Azt is elárulta, hogy a beruházás 2026 nyarára fejeződik be, de a forgalom folyamatos lesz az érintett szakaszon, amelyek pedig elkészülnek, azokat azonnal igénybe lehet majd venni. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy ebben a beruházásban a résztvevő felek szövetségben tudnak dolgozni a városért.
Vasútfejlesztés a térségben: még egy sínpár és aluljáró
Az államtitkár beszélt a térségben tervezett további fejlesztésekről is.
– Hamarosan elkezdődhet a kivitelezése a déli határ mentén az 5-ös út és a 4519-es út összekötésének. Utóbbi szintén kétszer két sávosra bővül az ipari park körzetében, illetve épül egy közúti aluljáró a Szeged-Békéscsaba vasútvonalon – sorolta. És ha már vasúti fejlesztésekről volt szó, beszélt a 221 milliárd forintból megújuló Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonalról is. Mint mondta, már épül a második vágány, a beruházás végeztével pedig 160 kilométeres óránkénti sebességgel tudnak majd itt közlekedni a vonatok. Ez 15 perccel rövidebb menetidőt jelent majd Szeged és Budapest között.
Ágh Péter megemlítette, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon annyi autópálya és autóút épült, amivel a hazai gyorsforgalmi úthálózat lakosságarányosan mára eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét. – 2035-ig is jelentős vállalásaink vannak: folytatódik az M9-es gyorsforgalmi út építése, illetve a Szeged és Debrecen közötti szakasz kétszer kétsávosítása.
