Az 5-ös út bővítése megkönnyíti a közlekedést és a bicikliseknek is kedvez – galériával

Szeged térségének egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési beruházása az 5-ös számú főút Szegedről kivezető szakaszának kétszer két sávosra bővítése. Az M43 autópálya és az ELI-Alps lézeres kutatóközpont között zajló munkálatok ütemterv szerint haladnak. Annak részleteiről kedden tartottak sajtótájékoztatót.

Az 5-ös út bővítéséhez kapcsolódó beruházásokról is szó esett a keddi sajtótájékoztatón. Fotó: Kerekes Balázs

Körforgalom, kerékpárút és közvilágítás is készül az 5-ös út bővítése mellett

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez egy olyan beruházás, ami segíti Szeged, a Homokhátság és a Dél-Alföld gazdasági fejlődését.

– Az útszakasz kibővítése mellett modern közvilágítást kap ez a szakasz, kialakítanak egy új körforgalmat, de lesz buszöböl és egy 1600 méteres új kerékpárút is – sorolta a több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés elemeit. Hozzátette: a most készülő szakasz a város egyik legterheltebb útvonala, hiszen a régió iparának nagy része is itt összpontosul, így a forgalmuk is itt zajlik.

– A közlekedés biztonságát és a gazdaság élénkítését is szolgálja ez a beruházás – jelentette ki Mihálffy Béla.

Az államtitkár a BYD-ről is beszélt

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára beszédét azzal kezdte, hogy a BYD gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, mely évi 300 ezer autó előállítására lesz képes. – Az 5-ös út négysávosításával párhuzamosan létrejövő új körforgalomnak köszönhetően két bejárat létesül a gyár területére – mondta. Azt is elárulta, hogy a beruházás 2026 nyarára fejeződik be, de a forgalom folyamatos lesz az érintett szakaszon, amelyek pedig elkészülnek, azokat azonnal igénybe lehet majd venni. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy ebben a beruházásban a résztvevő felek szövetségben tudnak dolgozni a városért.