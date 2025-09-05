szeptember 16., kedd

Edit névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

3 órája

Az 5-ös út bővítése megkönnyíti a közlekedést és a bicikliseknek is kedvez – galériával

Címkék#Byd#fejlesztés#5-ös főút

Kerékpárút, körforgalom és közvilágítás is épül a BYD gyár mellett zajló beruházásnál. Az 5-ös út kétszer két sávosra bővülésével az ipari parknál jóval egyszerűbb lesz a közlekedés a megnövekedett forgalomban.

Delmagyar.hu

Szeged térségének egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési beruházása az 5-ös számú főút Szegedről kivezető szakaszának kétszer két sávosra bővítése. Az M43 autópálya és az ELI-Alps lézeres kutatóközpont között zajló munkálatok ütemterv szerint haladnak. Annak részleteiről kedden tartottak sajtótájékoztatót. 

5-ös út
Az 5-ös út bővítéséhez kapcsolódó beruházásokról is szó esett a keddi sajtótájékoztatón. Fotó: Kerekes Balázs

Körforgalom, kerékpárút és közvilágítás is készül az 5-ös út bővítése mellett

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez egy olyan beruházás, ami segíti Szeged, a Homokhátság és a Dél-Alföld gazdasági fejlődését. 

– Az útszakasz kibővítése mellett modern közvilágítást kap ez a szakasz, kialakítanak egy új körforgalmat, de lesz buszöböl és egy 1600 méteres új kerékpárút is – sorolta a több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés elemeit. Hozzátette: a most készülő szakasz a város egyik legterheltebb útvonala, hiszen a régió iparának nagy része is itt összpontosul, így a forgalmuk is itt zajlik. 

– A közlekedés biztonságát és a gazdaság élénkítését is szolgálja ez a beruházás – jelentette ki Mihálffy Béla.

Az államtitkár a BYD-ről is beszélt

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára beszédét azzal kezdte, hogy a BYD gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, mely évi 300 ezer autó előállítására lesz képes. – Az 5-ös út négysávosításával párhuzamosan létrejövő új körforgalomnak köszönhetően két bejárat létesül a gyár területére – mondta. Azt is elárulta, hogy a beruházás 2026 nyarára fejeződik be, de a forgalom folyamatos lesz az érintett szakaszon, amelyek pedig elkészülnek, azokat azonnal igénybe lehet majd venni. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy ebben a beruházásban a résztvevő felek szövetségben tudnak dolgozni a városért. 

5-ös számú főút bővítése

Fotók: Kerekes Balázs

Vasútfejlesztés a térségben: még egy sínpár és aluljáró

Az államtitkár beszélt a térségben tervezett további fejlesztésekről is. 

– Hamarosan elkezdődhet a kivitelezése a déli határ mentén az 5-ös út és a 4519-es út összekötésének. Utóbbi szintén kétszer két sávosra bővül az ipari park körzetében, illetve épül egy közúti aluljáró a Szeged-Békéscsaba vasútvonalon – sorolta. És ha már vasúti fejlesztésekről volt szó, beszélt a 221 milliárd forintból megújuló Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonalról is. Mint mondta, már épül a második vágány, a beruházás végeztével pedig 160 kilométeres óránkénti sebességgel tudnak majd itt közlekedni a vonatok. Ez 15 perccel rövidebb menetidőt jelent majd Szeged és Budapest között.

Ágh Péter megemlítette, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon annyi autópálya és autóút épült, amivel a hazai gyorsforgalmi úthálózat lakosságarányosan mára eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét. – 2035-ig is jelentős vállalásaink vannak: folytatódik az M9-es gyorsforgalmi út építése, illetve a Szeged és Debrecen közötti szakasz kétszer kétsávosítása. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu