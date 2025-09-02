szeptember 2., kedd

Menetoszlop

1 órája

Ne ess pánikba, ha este harcjárművek vonulnak Vásárhely utcáin!

Címkék#menetoszlop#Kinizsi Pál 30 Páncélozott Gyalogdandár#Adaptive Hussars 2025

Harcjárművekre kell számítani kedden este Hódmezővásárhelyen. A laktanyából a pályaudvarra vonulnak, az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatra indulnak.

Kovács Erika

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái szeptember 2-án, kedden 19 óra és 22 óra között átcsoportosítást végeznek az Adaptive Hussars 2025 történő részvétel miatt.  

Adaptive Hussars 2025
A vásárhelyiek láthatják az utakon a Lynxeket, az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatra indulnak. Fotó: Kovács Erika

Íme, az útvonal!

Ebben az időszakban harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Hódmezővásárhelyen a Zrínyi Miklós laktanya-472. számú elkerülő út-Síp utca-Kistópart utca-Hódmezővásárhely vasútállomás útvonalon – adta hírül Búz Csaba, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár kommunikációs tisztje. A katonák a lakosság megértését és türelmét kérik. 

Adaptive Hussars 2025: komplex művelet

Az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat szeptember 1-jén kezdődött. A rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg – áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében.

Kétezer tartalékost is bevonnak

A hadgyakorlat fiktív forgatókönyv alapján zajlik. A tervezett katonai manőverekben a Magyar Honvédség egésze, illetve a Magyarországon lévő NATO alakulatok is részt vesznek. A hazai hivatásos és szerződéses katonák mellett 2000 tartalékos katona is részt vesz a gyakorlaton. 


 

 

