Kedvezmény

2 órája

Plusz összeg érkezhet az édesanyák fizetésébe ősszel

Címkék#kedvezmény#NAV#munkabér

Október elsejétől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére.

Munkatársunktól

A kedvezmény a munkával megszerzett jövedelmere lesz érvényes, az adóelőleg-nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

adóelőleg-nyilatkozat
Október elsejétől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat. Illusztráció: Shutterstock

Mikor nyújtható be az  adóelőleg-nyilatkozat?

A támogatás minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

A kedvezmény érvényesíthető egyszerre a jövő évi adóbevallásban vagy már év közben is, ehhez október 1-től új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, legkényelmesebben az ONYA-ban, így az októberi fizetésben már megjelenik.

Ez a mentesség a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például:

  • a munkabérre, 
  • a vállalkozói kivétre, 
  • a megbízási szerződéssel, 
  • őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre.

A kedvezményről minden további részlet megtalálható a 73. számú információs füzetben - tájékoztatott a NAV.

