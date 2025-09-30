2 órája
Plusz összeg érkezhet az édesanyák fizetésébe ősszel
Október elsejétől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére.
A kedvezmény a munkával megszerzett jövedelmere lesz érvényes, az adóelőleg-nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Mikor nyújtható be az adóelőleg-nyilatkozat?
A támogatás minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.
A kedvezmény érvényesíthető egyszerre a jövő évi adóbevallásban vagy már év közben is, ehhez október 1-től új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, legkényelmesebben az ONYA-ban, így az októberi fizetésben már megjelenik.
Ez a mentesség a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például:
- a munkabérre,
- a vállalkozói kivétre,
- a megbízási szerződéssel,
- őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre.
A kedvezményről minden további részlet megtalálható a 73. számú információs füzetben - tájékoztatott a NAV.
