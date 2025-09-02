1 órája
Ágó szülei még a legnehezebb percekben is jót tesznek, megvan, mire szánják az összegyűjtött pénzt
Az élet szomorúan, de megy tovább. Ágó, a kisfiú, akiért Szeged és az ország is összefogott, augusztus 15-én örökre elaludt. A család azonban nem tétlenkedik. A gyűjtésből befolyt pénzből más, hasonló sorsú gyermekeken szeretnének segíteni. A család Facebook-on tett bejelentést.
A kis hős, Ágó, augusztus 15-én elhunyt. Egy kisfiú, akiért Szeged is összefogott és akinek sorsa az egész ország figyelmét felkeltette. Ágostont szűk családi körben búcsúztatták el augusztus 30-án. A szülők Facebookon tájékoztattak arról is, hogy mi lesz a kezelésre összegyűlt pénz sorsa.
Erre szánják az Ágó kezelésére befolyt összeget
A kisfiú egy ritka daganatos betegséggel küzdött, kezelésére a szegediek is gyűjtöttek. Minden kezelés hiábavalónak tűnt, az orvosok teljesen biztosak voltak abban, hogy nincs további gyógymód Ágó betegségére. Végül augusztus 15-én jött, az egész országot megrázó hír, hogy a kis Ágoston örökre elaludt. Békességben és a legnagyobb szeretetben töltötte utolsó napjait. A szülők még a gyász legnehezebb napjaiban sem adják fel, az amerikai kezelésre összegyűjtött pénzből egy fenntartható adományozási rendszert szeretnének létrehozni. Ezt az Ágó-Strong egyik Facebook bejegyzésében jelentették be:
Egy átgondolt, fenntartható adományozási rendszert szeretnénk létrehozni. Egy olyan rendszert, ami még nem volt Magyarországon.
Szeretnénk elérni, hogy ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint mi, akkor is legyen kihez fordulni. Szeretnénk elérni, hogy Ágoston nevét 20-30 év múlva is emlegessék, az örökségét, a tanítását és az emlékét. Nagy összegű gyűjtésekkel szeretnénk foglalkozni. Erre több ötletünk, stratégiánk is van.
Eredetileg úgy terveztük, hogy ha hazatérünk az USA-ból, a "maradék" pénzből fogjuk ezt felépíteni. Régóta, már a gyűjtéskor tudtuk, hogy életünk végéig ezzel szeretnénk foglalkozni. Úgy képzeltük, hogy egyszer Ágóval együtt csináljuk majd ezt az egészet, de az élet nem így hozta.
Hatalmas felelősség ekkora összeget megfelelően felhasználni. Mielőtt ebbe belevágunk, rendbe kell hozni magunkat, talpra kell állnunk minden téren. Közben szeretnénk elvégezni egy alapítvány vezetésével kapcsolatos képzést. Ezek mellett és alatt, mivel nem Ágoston gyógyulására lesz felhasználva az összeg, az alapítvány működésének egyszerűsített szakasza itt lezárul, most több hónapos jogi előkészület, szabályozás áll előttünk az alapítványi jogászunk szerint.
Tehát, összességében megvannak a tervek, de mindenképp idő kell ahhoz, hogy az első beteg gyermeknek segíteni tudjunk. Mi azt gondoljuk, hogy Ágoston büszke lesz ránk, ha ez az egész létrejön, talán nem véletlen választott minket és Titeket, ezt az életutat. Talán mindig is ez volt a nagy terv, tanítani és változást hozni.
Nagyon köszönjük mindenkinek ezt a rengeteg üzenetet és támogatást, mérhetetlen szeretetet kapott a családunk ebben a felfoghatatlan helyzetben
– szól a poszt.
Ágóért Szeged is mindent megtett
Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, több szegedi is összefogott és gyűjtést szervezett Ágoston megsegítésére. A szegedi CityRocks zenei közössége és a JATE Klub áprilisban jótékonysági családi nappal segítette Ágót és a szüleit. Az amerikai orvosi ellátás költségeihez 500 millió forintra volt szükség, a pénz pillanatok alatt összegyűlt az ország összefogásának köszönhetően. A kezelések azonban sajnos nem hozták meg a remélt áttörést. Több eredmény is azt mutatta, hogy a kemoterápia már teljesen hatástalan.
Örökre elaludt Ágó, az egyéves kisfiú, akiért Szeged is összefogott
Hiába a példátlan összefogás, Ágó betegsége legyőzte az orvostudományt