1 órája
Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó
A NAV pénzügyőrei két makói családi házban tartottak razziát, ahol több mint ezer doboz adózatlan cigarettát találtak. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a tulajdonos milliós bírságra számíthat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei két szomszédos makói családi házban tartottak razziát, ahol több mint ezer doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát bukkantak – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből.
Az ágyneműtartóba rejtették a dohányt
Az ellenőrzés kockázatelemzés alapján indult, majd a helyszínen mindkét ingatlant részletesen átvizsgálták. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák közé rejtették a koszovói és ukrán zárjegyes cigarettát, míg a másik portán egyszerűen egy zsákban, a nappali közepén hevert a tiltott áru. A családtagok a dohánytermékek eredetéről nem nyilatkoztak, csupán annyit közöltek, hogy házaikhoz több embernek van kulcsa.
Összesen 1 119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető akár 4 millió forintot meghaladó bírságra is számíthat.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Katonai gyakorlattól a halálos tűzesetig – ez történt ma Csongrád-Csanádban
Botka László megtagadta Reök Iván örökségét – a dédunoka nem hagyta szó nélkül a polgármesteri vádakat