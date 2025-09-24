Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei két szomszédos makói családi házban tartottak razziát, ahol több mint ezer doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát bukkantak – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből.

Több, mint 1ooo doboz cigaretta lapult az ágyneműtartóban. Fotó: NAV

Az ágyneműtartóba rejtették a dohányt

Az ellenőrzés kockázatelemzés alapján indult, majd a helyszínen mindkét ingatlant részletesen átvizsgálták. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák közé rejtették a koszovói és ukrán zárjegyes cigarettát, míg a másik portán egyszerűen egy zsákban, a nappali közepén hevert a tiltott áru. A családtagok a dohánytermékek eredetéről nem nyilatkoztak, csupán annyit közöltek, hogy házaikhoz több embernek van kulcsa.

Összesen 1 119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető akár 4 millió forintot meghaladó bírságra is számíthat.