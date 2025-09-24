szeptember 24., szerda

Költségvetési csalás

1 órája

Négy millió forint értékben, több, mint ezer doboz cigarettát rejtett az ágyneműtartó

Címkék#razzia#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#cigaretta

A NAV pénzügyőrei két makói családi házban tartottak razziát, ahol több mint ezer doboz adózatlan cigarettát találtak. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a tulajdonos milliós bírságra számíthat.

Delmagyar.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei két szomszédos makói családi házban tartottak razziát, ahol több mint ezer doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát bukkantak – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményéből.

ágyneműtartó
Több, mint 1ooo doboz cigaretta lapult az ágyneműtartóban. Fotó: NAV

Az ágyneműtartóba rejtették a dohányt

Az ellenőrzés kockázatelemzés alapján indult, majd a helyszínen mindkét ingatlant részletesen átvizsgálták. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák közé rejtették a koszovói és ukrán zárjegyes cigarettát, míg a másik portán egyszerűen egy zsákban, a nappali közepén hevert a tiltott áru. A családtagok a dohánytermékek eredetéről nem nyilatkoztak, csupán annyit közöltek, hogy házaikhoz több embernek van kulcsa.

Összesen 1 119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető akár 4 millió forintot meghaladó bírságra is számíthat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

