Itt a nagy bejelentés – négy slágertermék ára zuhant az Aldi-ban

A nemzetközi tejtermékpiac árainak mérséklődésére reagálva az Aldi Magyarország szeptember 29-től naptól átlagosan közel 15%-kal csökkentette legnépszerűbb vajtermékeinek árát. Az intézkedés a hagyományos és laktózmentes termékeket egyaránt érinti.

Drasztikusan csökkenti a vaj árát az Aldi. Fotó: Shutterstock

Így fog alakulni a vaj ára az Aldi-ban

Ez a négy népszerű saját márkás Aldi-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 ALDI-üzletben jelentősen olcsóbban szerezhetik be. Az áruház a laktózérzékenyekre is gondolt, szeptember 29-től a laktózmentes vaj is kedvezőbb áron kapható.

Milsani Teavaj 250 grammos 939 forint helyett 789

Ír vaj 250 grammos 1115 forint helyett 989

Desira 250 grammos márkázott vaj 889 forint helyett 769

Milsani laktózmentes vaj 939 forint helyett 789

Ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak.

– mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.