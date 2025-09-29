Itt a nagy bejelentés – négy slágertermék ára zuhant az Aldi-ban

szeptember 29., hétfő

Az utóbbi napokban tapasztalható nemzetközi tej- és tejtermékbeszerzési piacon bekövetkezett változások miatt az Aldi drasztikusan csökkenti egyik népszerű termékének árát.

Munkatársunktól

A nemzetközi tejtermékpiac árainak mérséklődésére reagálva az Aldi Magyarország szeptember 29-től naptól átlagosan közel 15%-kal csökkentette legnépszerűbb vajtermékeinek árát. Az intézkedés a hagyományos és laktózmentes termékeket egyaránt érinti.

Hatalmas árcsökkenés az Aldiban.
Drasztikusan csökkenti a vaj árát az Aldi. Fotó: Shutterstock

Így fog alakulni a vaj ára az Aldi-ban

Ez a négy népszerű saját márkás Aldi-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 ALDI-üzletben jelentősen olcsóbban szerezhetik be. Az áruház a laktózérzékenyekre is gondolt, szeptember 29-től a laktózmentes vaj is kedvezőbb áron kapható.

  • Milsani Teavaj 250 grammos 939 forint helyett 789
  • Ír vaj 250 grammos 1115 forint helyett 989
  • Desira 250 grammos márkázott vaj 889 forint helyett 769
  • Milsani laktózmentes vaj 939 forint helyett 789

 Ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak.

– mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

