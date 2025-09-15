Aldi akció: ezekben az üzletekben maradt még zsákmány fillérekért

Hétfőn kora reggel három szegedi Aldi áruházban tartottunk terepszemlét, hogy megnézzük, maradt-e még valami a szeptember 11-én indult Aldi akció kínálatából, amit aznap már csak 200 forintért lehet hazavinni. Az egyhetes kampány során az árak napról napra csökkennek, a zárónapon, szeptember 17-én már minden akciós ruha és cipő ára csupán 5 forint lesz.

Aki kapta, marta már az Aldi akció első napján. Az árzuhanás még javában tart, de vajon maradt még zsákmány a tárolókban? Archív fotó: Török János

Így néztek ki hétfő reggel az Aldi akció szegedi tárolói

A makkosházi Aldi gyakorlatilag teljesen kiürült, mindössze néhány darab gyerekruha, női trikó, két pár téli kesztyű, valamint egy pár gyerekszobacipő árválkodott a tárolók alján. A Kossuth Lajos sugárúti üzletben sem volt sokkal jobb a helyzet, ott körülbelül fél tucat gyerekruha és néhány talpbetét maradt csupán. A móravárosi Aldiban maradt a legtöbb akciós áru: körülbelül két tucatnyi gyerekruha és talpbetét mellett voltak még női harisnyák és trikók is.

A vadászat még tart, de hol a zsákmány?

Az árzuhanás hétfői tapasztalatai egyértelműek: az elmúlt négy nap vásárlói rohama szinte semmi esélyt nem hagyott azoknak, akik az utolsó napokra időzítették a vadászatot. A roham már az Aldi akció első napján kisöpörte az akciós árukészlet jelentős részét, amikor darabonként ezer forintért adták a leértékelt ruhákat és cipőket. A hétvégi vásárlók pedig a maradékot is hazavitték. A móravárosi áruházban például már hétfőn reggel teljesen fel voltak töltve egyéb termékekkel az Aldi akció kifosztott tárolói.

Az Aldi ruhaakció hatalmas vásárlási lázat robbantott be, az áruházlánc közlése szerint az első napon csaknem 300 ezer ruhát és cipőt vittek haza a vásárlók. Az utolsó három napra azonban már alig maradt valami. Aki az utolsó napon, szeptember 17-én reménykedve indulna „ötforintos kincsekért”, jobb, ha már most átgondolja a stratégiát. Legalábbis Szegeden aligha talál még bármit is az akciós kínálatból.