Hihetetlen akciók tartották lázban a szegedieket

Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával

Két sérültje van annak a balesetnek ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.

A Lidl most olyan újdonságot kínál, ami ritkán fordul elő

Ősszel nem egyszerű felöltöztetni a gyereket, úgy hogy ne fázzon, de kényelmesen szabadban játszhasson. A Lidl most praktikus és megfizethető megoldást kínál a családoknak.

A plébános álma mára urbex-helyszínné vált: megszentelt földből lett szellemváros – galériával, videóval

Forgalmas turistaút mellett bújik meg hazánk egyik legkülönlegesebb rombirtoka. Mágnesként vonzza az urbex-rajongókat az egykori plébános remetebirodalma, ahol minden adott egy hátborzongató felfedezéshez. Emmaus ma már legendának számít, ahol az egykor sokak által tisztelt szerzetes emlékét, saját kezével ásott sírját és Názáret titokzatos épületeit is már csak a természet gondozza.