1 órája
Hihetetlen akciók tartották lázban a szegedieket
Makói baleset, aldis akció és titokzatos romok vitték a prímet a héten a Délmagyaron.
Akciók, meglepetések és egy súlyos baleset – ezek a történetek tartották lázban a Délmagyar olvasóit az elmúlt héten. Mutatjuk a toplistát!
Aldi akció: itt a teljes igazság a ruházati leárazásról, amit a vásárlók eddig nem tudtak – galériával
Kígyózó sorok, hihetetlen ár, meglepő részletek – így startolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása. Az Aldi akció nyitónapján olyan új részletekre derült fény, amelyekről eddig senki sem tudott. Volt, aki három mérőszalaggal érkezett, más a szomszédnak is bevásárolt. Mutatjuk, milyen új információkat tudtuk meg a helyszínen.
Megrohamozták a vásárlók az AlditFotók: Török János
Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával
Két sérültje van annak a balesetnek ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.
A Lidl most olyan újdonságot kínál, ami ritkán fordul elő
Ősszel nem egyszerű felöltöztetni a gyereket, úgy hogy ne fázzon, de kényelmesen szabadban játszhasson. A Lidl most praktikus és megfizethető megoldást kínál a családoknak.
A plébános álma mára urbex-helyszínné vált: megszentelt földből lett szellemváros – galériával, videóval
Forgalmas turistaút mellett bújik meg hazánk egyik legkülönlegesebb rombirtoka. Mágnesként vonzza az urbex-rajongókat az egykori plébános remetebirodalma, ahol minden adott egy hátborzongató felfedezéshez. Emmaus ma már legendának számít, ahol az egykor sokak által tisztelt szerzetes emlékét, saját kezével ásott sírját és Názáret titokzatos épületeit is már csak a természet gondozza.