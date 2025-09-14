Hihetetlen akciók tartották lázban a szegedieket

szeptember 15., hétfő

Makói baleset, aldis akció és titokzatos romok vitték a prímet a héten a Délmagyaron.

Delmagyar.hu

Akciók, meglepetések és egy súlyos baleset – ezek a történetek tartották lázban a Délmagyar olvasóit az elmúlt héten. Mutatjuk a toplistát!

Sorban állnak a szegedi áruház előtt az Aldi akció miatt.
Az Aldi akció miatt rengetegen álltak sorban Szegeden. Fotó: Török János

Aldi akció: itt a teljes igazság a ruházati leárazásról, amit a vásárlók eddig nem tudtak – galériával

Kígyózó sorok, hihetetlen ár, meglepő részletek – így startolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása. Az Aldi akció nyitónapján olyan új részletekre derült fény, amelyekről eddig senki sem tudott. Volt, aki három mérőszalaggal érkezett, más a szomszédnak is bevásárolt. Mutatjuk, milyen új információkat tudtuk meg a helyszínen.

Megrohamozták a vásárlók az Aldit

Fotók: Török János

Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával

Két sérültje van annak a balesetnek  ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.

A Lidl most olyan újdonságot kínál, ami ritkán fordul elő

Ősszel nem egyszerű felöltöztetni a gyereket, úgy hogy ne fázzon, de kényelmesen szabadban játszhasson. A Lidl most praktikus és megfizethető megoldást kínál a családoknak.

A plébános álma mára urbex-helyszínné vált: megszentelt földből lett szellemváros – galériával, videóval

Forgalmas turistaút mellett bújik meg hazánk egyik legkülönlegesebb rombirtoka. Mágnesként vonzza az urbex-rajongókat az egykori plébános remetebirodalma, ahol minden adott egy hátborzongató felfedezéshez. Emmaus ma már legendának számít, ahol az egykor sokak által tisztelt szerzetes emlékét, saját kezével ásott sírját és Názáret titokzatos épületeit is már csak a természet gondozza.

 

