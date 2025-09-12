1 órája
Brutális számokkal dübörög az Aldi akció, vasárnaptól újabb nagy meglepetéssel készülnek
Elképesztő vásárlási láz dübörög az országban. Az Aldi akció kapcsán döbbenetes számokról adott hírt az áruházlánc. Az árak napról napra zuhannak, és még mindig a készletek több mint fele vár gazdára. Az Aldi most újabb fontos bejelentést tett: újabb változtatással kedveznek a vásárlóknak vasárnap.
Robbanásszerű sikert arat az Aldi akció – számolt be az áruházlánc. Vásárlók tömegét vonzotta már a nyitónapon az egyhetes Aldi ruhaakció: egyetlen nap alatt 290 ezer akciós ruha és cipő került a bevásárlókocsikba, amelyek darabját aznap ezer forintért adták. De hol van még a ruházati leárazás vége! Az Aldi közölte ugyanis, hogy a készlet több mint fele, további 400 ezer leárazott termék még gazdára vár a nem mindennapi árzuhanás keretében.
Őrületes tömeg: nagyot robbant az Aldi akció, de még nem ért véget!
Az Aldi akció második napjára az árak 800 forintra csökkentek, a kampány végén, szeptember 17-én pedig minden leárazott ruhadarabot csupán 5 forintért vihetnek haza a vásárlók. Az áruházlánc jelentős forgalomnövekedést tapasztalt, a vásárlószám kétszámjegyű növekedéssel múlta felül a szokásos csütörtöki forgalmat.
Vasárnap reggel minden megváltozik
Az Aldi friss bejelentése, hogy a vásárlói visszajelzések alapján változtat a nyitvatartási időn. Szeptember 14-től minden üzlet vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, azaz az eddig megszokottnál egy órával korábban, hogy a hétvégi programok előtt vagy a vasárnapi munkavégzés előtt is kényelmesen elintézhessék bevásárlásukat az érdeklődők.Vasárnap egyébként már csak 400 forintba kerül majd minden leárazott ruha és cipő az Aldi akció keretében.
– Kiemelten figyelünk vásárlóink igényeire, legyen szó a termékkínálatról, szolgáltatásokról, vagy éppen a nyitvatartásról. Az utóbbi időszakban hozzánk érkező visszajelzéseknek eleget téve egy órával korábban nyitunk majd vasárnaponként, így azok számára is megoldást kínálunk, akik a korai órákban szeretnének vásárolni, a megszokott kínálat, árak és minőség mellett – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
