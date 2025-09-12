Brutális számokkal dübörög az Aldi akció, vasárnaptól újabb nagy meglepetéssel készülnek

Robbanásszerű sikert arat az Aldi akció – számolt be az áruházlánc. Vásárlók tömegét vonzotta már a nyitónapon az egyhetes Aldi ruhaakció: egyetlen nap alatt 290 ezer akciós ruha és cipő került a bevásárlókocsikba, amelyek darabját aznap ezer forintért adták. De hol van még a ruházati leárazás vége! Az Aldi közölte ugyanis, hogy a készlet több mint fele, további 400 ezer leárazott termék még gazdára vár a nem mindennapi árzuhanás keretében.

Brutális számokat közöltek az Aldi akció kapcsán, ráadásul újabb fontos változást közölt az áruházlánc. Archív fotó: Török János

Őrületes tömeg: nagyot robbant az Aldi akció, de még nem ért véget!

Az Aldi akció második napjára az árak 800 forintra csökkentek, a kampány végén, szeptember 17-én pedig minden leárazott ruhadarabot csupán 5 forintért vihetnek haza a vásárlók. Az áruházlánc jelentős forgalomnövekedést tapasztalt, a vásárlószám kétszámjegyű növekedéssel múlta felül a szokásos csütörtöki forgalmat.

Vasárnap reggel minden megváltozik

Az Aldi friss bejelentése, hogy a vásárlói visszajelzések alapján változtat a nyitvatartási időn. Szeptember 14-től minden üzlet vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, azaz az eddig megszokottnál egy órával korábban, hogy a hétvégi programok előtt vagy a vasárnapi munkavégzés előtt is kényelmesen elintézhessék bevásárlásukat az érdeklődők.Vasárnap egyébként már csak 400 forintba kerül majd minden leárazott ruha és cipő az Aldi akció keretében.

– Kiemelten figyelünk vásárlóink igényeire, legyen szó a termékkínálatról, szolgáltatásokról, vagy éppen a nyitvatartásról. Az utóbbi időszakban hozzánk érkező visszajelzéseknek eleget téve egy órával korábban nyitunk majd vasárnaponként, így azok számára is megoldást kínálunk, akik a korai órákban szeretnének vásárolni, a megszokott kínálat, árak és minőség mellett – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.