1 órája
Aldi akció: itt a teljes igazság a ruházati leárazásról, amit a vásárlók eddig nem tudtak – galériával
Kígyózó sorok, hihetetlen ár, meglepő részletek – így startolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása. Az Aldi akció nyitónapján olyan új részletekre derült fény, amelyekről eddig senki sem tudott. Volt, aki három mérőszalaggal érkezett, más a szomszédnak is bevásárolt. Mutatjuk, milyen új információkat tudtuk meg a helyszínen.
Elstartolt csütörtökön az egyhetes, brutális ruházati leárazás. Az Aldi akció nyitónapján vadi új ruhák és cipők sokaságát kínálta az áruházlánc egységesen ezer forintért. Az akció lényege, hogy egy héten át minden nap csökken a leértékelt termékek ára: a zárónapon, szeptember 17-én már csak öt forintot kell fizetni minden akciós ruháért és cipőért. Saját szemünkkel akartuk látni, hogy esetleg van-e valamiféle csavar a már-már hihetetlenül kedvező Aldi-akcióban.
Reggeli roham: tömeg nyitás előtt
Hét előtt érkeztünk fotós kollégámmal a Makkosházi Aldi áruház elé, ahol már 30-40 fős tömeg állt sorba és várta izgatottan a kapunyitást. Egy édesanya elmondta, hogy előző nap direkt beugrott az áruházba, hogy megnézze, van-e valamiféle kiírás, ami igazolja a szokatlanul nagy árzuhanást. Azonban mindenki gyanúja gyorsan elszállt, amikor megláttuk a bejárat mögött a nagy táblát, amin részletesen szerepelt az Aldi akció napi árszabása.
Aldi akció: semmi kamu, semmi trükk
Saját tapasztalatunk alapján semmiféle csavart vagy csalafinta apró betűs részt nem tartalmaz az Aldi akció. A leárazás nem csak egy-két ruhát vagy cipőt, hanem azok sokaságát foglalja magában, mind vadi új, nem sérült. Az Aldi középső során lévő tárolók sokaságában halmozták fel a rengeteg akciós terméket: pizsamák, fehérneműk, trikók, zoknik, gyermek- és felnőtt ruhák, kabátok, sapkák, sportruhák, szandálok, papucsok, zárt cipők is akadnak bőséggel a kínálatban.
Fontos új információ az Aldi akció kapcsán, hogy nincs limitálva az egyszerre megvásárolható termékek darabszáma, így mindenki annyi ruhát és cipőt vásárolhat, amennyit csak szeretne. Volt hölgy, aki három mérőszalaggal a nyakában válogatott a készletekből. Sok vásárló ugyanis nem csak saját magának, de a gyerekeknek, nagymamának, nagypapának, sógornak, sőt volt, aki a szomszédnak is pakolt akciós ruhákat a bevásárlókocsiba.
Megrohamozták a vásárlók az AlditFotók: Török János
Visszaszámlálás elindult: 5 forintig csökkentik az árakat
Az Aldi ruhaakció egészen szeptember 17-ig tart az ország összes Aldi-áruházában a készlet erejéig, így bárki számára nyitva a lehetőség, hogy fillérekért frissítse fel ruhatárát. Pénteken 800, szombaton 600, vasárnap 400, hétfőn 200, kedden 100, szerdán pedig mindössze 5 forintért lehet majd megvásárolni az akciós ruhákat és cipőket.
