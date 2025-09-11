Aldi akció: itt a teljes igazság a ruházati leárazásról, amit a vásárlók eddig nem tudtak – galériával

Elstartolt csütörtökön az egyhetes, brutális ruházati leárazás. Az Aldi akció nyitónapján vadi új ruhák és cipők sokaságát kínálta az áruházlánc egységesen ezer forintért. Az akció lényege, hogy egy héten át minden nap csökken a leértékelt termékek ára: a zárónapon, szeptember 17-én már csak öt forintot kell fizetni minden akciós ruháért és cipőért. Saját szemünkkel akartuk látni, hogy esetleg van-e valamiféle csavar a már-már hihetetlenül kedvező Aldi-akcióban.

Az Aldi akció már a nyitónapon vásárlók sokaságát vonzotta. Csütörtökön minden ruha és cipő egy ezresbe került, pénteken már csak 800 forintot kell fizetni az akciós termékekért. Fotó: Török János

Reggeli roham: tömeg nyitás előtt

Hét előtt érkeztünk fotós kollégámmal a Makkosházi Aldi áruház elé, ahol már 30-40 fős tömeg állt sorba és várta izgatottan a kapunyitást. Egy édesanya elmondta, hogy előző nap direkt beugrott az áruházba, hogy megnézze, van-e valamiféle kiírás, ami igazolja a szokatlanul nagy árzuhanást. Azonban mindenki gyanúja gyorsan elszállt, amikor megláttuk a bejárat mögött a nagy táblát, amin részletesen szerepelt az Aldi akció napi árszabása.

Aldi akció: semmi kamu, semmi trükk

Saját tapasztalatunk alapján semmiféle csavart vagy csalafinta apró betűs részt nem tartalmaz az Aldi akció. A leárazás nem csak egy-két ruhát vagy cipőt, hanem azok sokaságát foglalja magában, mind vadi új, nem sérült. Az Aldi középső során lévő tárolók sokaságában halmozták fel a rengeteg akciós terméket: pizsamák, fehérneműk, trikók, zoknik, gyermek- és felnőtt ruhák, kabátok, sapkák, sportruhák, szandálok, papucsok, zárt cipők is akadnak bőséggel a kínálatban.

Fontos új információ az Aldi akció kapcsán, hogy nincs limitálva az egyszerre megvásárolható termékek darabszáma, így mindenki annyi ruhát és cipőt vásárolhat, amennyit csak szeretne. Volt hölgy, aki három mérőszalaggal a nyakában válogatott a készletekből. Sok vásárló ugyanis nem csak saját magának, de a gyerekeknek, nagymamának, nagypapának, sógornak, sőt volt, aki a szomszédnak is pakolt akciós ruhákat a bevásárlókocsiba.