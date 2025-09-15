szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír

1 órája

Az Aldiban szeptembertől kényelmesebbé válik a hétvégi bevásárlás

Címkék#Aldi#élelmiszerüzlet#nyitvatartás

Jó hírt kaptak az Aldi vásárlói, könnyebbé válik a hétvégi bevásárlás. Az Aldi nyitvatartása szeptember 14-től megváltozott.

Joó Fanni

Jó hírt kaptak az Aldi vásárlói. A népszerű élelmiszerüzletben a vásárlói visszajelzések alapján változik a nyitvatartási idő.

vásároló emberek egy Aldi üzletben az akciós tábla alatt
Az Aldi vasárnapi nyitvatartása szeptembertől megváltozik. Fotó: Török János 

Az Aldi újítása

14-től minden üzlet vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, azaz egy órával korábban a megszokottnál. Így a bevásárlás a hétvégi programok vagy a vasárnapi munkavégzés előtt is kényelmesen elintézhető.

– Kiemelten figyelünk vásárlóink igényeire, legyen szó a termékkínálatról, szolgáltatásokról, vagy éppen a nyitvatartásról. Az utóbbi időszakban hozzánk érkező visszajelzéseknek eleget téve egy órával korábban nyitunk majd vasárnaponként, így azok számára is megoldást kínálunk, akik a korai órákban szeretnének vásárolni, a megszokott kínálat, árak és minőség mellett – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu