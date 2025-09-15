Az Aldiban szeptembertől kényelmesebbé válik a hétvégi bevásárlás

Jó hírt kaptak az Aldi vásárlói. A népszerű élelmiszerüzletben a vásárlói visszajelzések alapján változik a nyitvatartási idő.

Az Aldi vasárnapi nyitvatartása szeptembertől megváltozik. Fotó: Török János

Az Aldi újítása

14-től minden üzlet vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, azaz egy órával korábban a megszokottnál. Így a bevásárlás a hétvégi programok vagy a vasárnapi munkavégzés előtt is kényelmesen elintézhető.

– Kiemelten figyelünk vásárlóink igényeire, legyen szó a termékkínálatról, szolgáltatásokról, vagy éppen a nyitvatartásról. Az utóbbi időszakban hozzánk érkező visszajelzéseknek eleget téve egy órával korábban nyitunk majd vasárnaponként, így azok számára is megoldást kínálunk, akik a korai órákban szeretnének vásárolni, a megszokott kínálat, árak és minőség mellett – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.