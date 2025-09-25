Algyőn tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására

Bárki számára hozzáférhető, hogyan képzelik el Algyő jövőjét 10-15 év múlva. A 2026–2037 közötti időszakra vonatkozó településfejlesztési terv alapján olyan hely lesz, amely egyszerre őrzi a falusi nyugalmat és válik a térség meghatározó, modern központjává. Az elképzelés nemcsak ambiciózus, de kiegyensúlyozott is: a társadalmi összetartozástól a gazdasági átalakuláson át egészen a táji és épített környezetig, minden részletre kiterjed.

Molnár Áron polgármester és Balogh Tünde településtervező számolt be arról, hogyan képzelik el Algyő jövőjét, majd válaszoltak minden lakossági kérdésre és véleményre. Fotó: Karnok Csaba

A falu minden hangja számít

Molnár Áron polgármester a fenntartható vízgazdálkodás, majd a BYD-gyár építőmunkásainak ügye után Algyő településfejlesztési terve kapcsán is lehetőséget biztosított a lakosoknak, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják véleményüket. A közmeghallgatást szerdán tartották, amely újfent bizonyította, hogy a nyílt közélet valós gyakorlat a település esetében. Algyő településfejlesztési tervében is rögzítették, hogy a nagyközség életét jelentősen befolyásoló döntéseket mindenkor a lakosság bevonásával kell előkészíteni és megvalósítani. Az új, szepember 30-ig véleményezhető tervezetet Balogh Tünde településtervező mutatta be.

Algyő jövője: társadalmi béke és közösségi erő

A településfejlesztési terv legfőbb alapvetése, hogy Algyő jövője az emberi kapcsolatok szövetére épül. A tervek szerint 2037-re is megmarad a közvetlen, barátságos, falusias közösségi hangulat, ahol a generációk közötti párbeszéd nemcsak elv, hanem gyakorlat. A helyi intézmények – óvoda, iskola, egészségügyi és szociális ellátás – megbízható, gondoskodó működésükkel erősítik a biztonságérzetet. Ahol a közbiztonság stabil, a szabadidős tevékenységek – sport, kultúra, művészet – pedig minden korosztály számára lehetőséget kínálnak az önkifejezésre és kibontakozásra.

Ipar és idill: bebizonyítják, hogy együtt is működhet

Algyő továbbra is épít az olajiparra, de nyitnak az innováció felé is. Tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására, a kínai elektromosautó-gyár megtelepedésével megnyíló lehetőségek kiaknázására, ugyanakkor a közmeghallgatáson is egyértelművé vált, hogy a település ragaszkodik falusias, kertes házakból álló arculatához, a „Tisza Virága” imázshoz.