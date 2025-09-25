szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés és idill

46 perce

Algyőn tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására

Címkék#mezőgazdaság#közmeghallgatás#turizmus vendéglátás#Byd#jövőtervezés#Balogh Tünde#Algyő#molnár áron#ipar#településfejlesztés

Falusias nyugalom, ipari növekedés, zöld jövőkép: Algyő egyszerre akar mindent, és nagyon úgy tűnik, képes is lesz rá. Algyő jövője ugyanis most nyitott könyv, amiből az ovasható ki, hogy nem egyirányú fejlődést, hanem tudatos egyensúlyt akarnak a múlt értékei és a jövő lehetőségei között. Az új településfejlesztési terv nemcsak munkahelyekről, utakról és gyárakról szól, hanem közösségről, otthonosságról és környezeti felelősségről is.

Delmagyar.hu

Bárki számára hozzáférhető, hogyan képzelik el Algyő jövőjét 10-15 év múlva. A 2026–2037 közötti időszakra vonatkozó településfejlesztési terv alapján olyan hely lesz, amely egyszerre őrzi a falusi nyugalmat és válik a térség meghatározó, modern központjává. Az elképzelés nemcsak ambiciózus, de kiegyensúlyozott is: a társadalmi összetartozástól a gazdasági átalakuláson át egészen a táji és épített környezetig, minden részletre kiterjed. 

Algyő már készül a BYD gyár nyitására.
Molnár Áron polgármester és Balogh Tünde településtervező számolt be arról, hogyan képzelik el Algyő jövőjét, majd válaszoltak minden lakossági kérdésre és véleményre. Fotó: Karnok Csaba

A falu minden hangja számít

Molnár Áron polgármester a fenntartható vízgazdálkodás, majd a BYD-gyár építőmunkásainak ügye után Algyő településfejlesztési terve kapcsán is lehetőséget biztosított a lakosoknak, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják véleményüket. A közmeghallgatást szerdán tartották, amely újfent bizonyította, hogy a nyílt közélet valós gyakorlat a település esetében. Algyő településfejlesztési tervében is rögzítették, hogy a nagyközség életét jelentősen befolyásoló döntéseket mindenkor a lakosság bevonásával kell előkészíteni és megvalósítani. Az új, szepember 30-ig véleményezhető tervezetet Balogh Tünde településtervező mutatta be. 

Algyő jövője: társadalmi béke és közösségi erő

A településfejlesztési terv legfőbb alapvetése, hogy Algyő jövője az emberi kapcsolatok szövetére épül. A tervek szerint 2037-re is megmarad a közvetlen, barátságos, falusias közösségi hangulat, ahol a generációk közötti párbeszéd nemcsak elv, hanem gyakorlat. A helyi intézmények – óvoda, iskola, egészségügyi és szociális ellátás – megbízható, gondoskodó működésükkel erősítik a biztonságérzetet. Ahol a közbiztonság stabil, a szabadidős tevékenységek – sport, kultúra, művészet – pedig minden korosztály számára lehetőséget kínálnak az önkifejezésre és kibontakozásra.

Ipar és idill: bebizonyítják, hogy együtt is működhet

Algyő továbbra is épít az olajiparra, de nyitnak az innováció felé is. Tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására, a kínai elektromosautó-gyár megtelepedésével megnyíló lehetőségek kiaknázására, ugyanakkor a közmeghallgatáson is egyértelművé vált, hogy a település ragaszkodik falusias, kertes házakból álló arculatához, a „Tisza Virága” imázshoz. 

A Jura Ipari Park vállalkozásainak gyarapodását, új munkahelyek létesülését, közben a kis- és mikrovállalkozások szolgáltatási palettájának folyamatos bővülését vetítették előre a vendéglátástól a turizmusig. A mezőgazdaság esetében a megújulást tűzték célul: azt, hogy a hagyományos tanyasi életforma a fiatal, szakképzett gazdák kezében nyer új értelmet. A modern gazdaságok kapcsán nagyban építenek a Szegedi Tudományegyetem biztosította lehetőségekre és szakemberekre. A turizmus szempontjából kulcsszerepet játszik majd a jövőben is a Tisza közelsége: az erdők, vízparti pihenőhelyek és szezonális programok révén Algyő stabil pozícióba helyezte magát a térségi idegenforgalmának jövője tekintetében.

Zölden terveznek

A klímaváltozásra adott válaszok témája sem maradt el Algyő településfejlesztési tervéből: fenntartható vízgazdálkodás, árvízvédelem és a természetes tájak védelme állnak a középpontban. A kertekben és szántókon környezetkímélő technológiák, biodinamikus növénytermesztés és csapadékvíz-hasznosítás jelenik meg a tervezetben. 

A település utcái és terei vonatkozásában fasorokkal, zöldsávokkal tervezik csökkentik a hőszigethatást, miközben új közösségi tereket és kerékpárutakat létesítenek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu