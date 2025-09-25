46 perce
Algyőn tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására
Falusias nyugalom, ipari növekedés, zöld jövőkép: Algyő egyszerre akar mindent, és nagyon úgy tűnik, képes is lesz rá. Algyő jövője ugyanis most nyitott könyv, amiből az ovasható ki, hogy nem egyirányú fejlődést, hanem tudatos egyensúlyt akarnak a múlt értékei és a jövő lehetőségei között. Az új településfejlesztési terv nemcsak munkahelyekről, utakról és gyárakról szól, hanem közösségről, otthonosságról és környezeti felelősségről is.
Bárki számára hozzáférhető, hogyan képzelik el Algyő jövőjét 10-15 év múlva. A 2026–2037 közötti időszakra vonatkozó településfejlesztési terv alapján olyan hely lesz, amely egyszerre őrzi a falusi nyugalmat és válik a térség meghatározó, modern központjává. Az elképzelés nemcsak ambiciózus, de kiegyensúlyozott is: a társadalmi összetartozástól a gazdasági átalakuláson át egészen a táji és épített környezetig, minden részletre kiterjed.
A falu minden hangja számít
Molnár Áron polgármester a fenntartható vízgazdálkodás, majd a BYD-gyár építőmunkásainak ügye után Algyő településfejlesztési terve kapcsán is lehetőséget biztosított a lakosoknak, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják véleményüket. A közmeghallgatást szerdán tartották, amely újfent bizonyította, hogy a nyílt közélet valós gyakorlat a település esetében. Algyő településfejlesztési tervében is rögzítették, hogy a nagyközség életét jelentősen befolyásoló döntéseket mindenkor a lakosság bevonásával kell előkészíteni és megvalósítani. Az új, szepember 30-ig véleményezhető tervezetet Balogh Tünde településtervező mutatta be.
Algyő jövője: társadalmi béke és közösségi erő
A településfejlesztési terv legfőbb alapvetése, hogy Algyő jövője az emberi kapcsolatok szövetére épül. A tervek szerint 2037-re is megmarad a közvetlen, barátságos, falusias közösségi hangulat, ahol a generációk közötti párbeszéd nemcsak elv, hanem gyakorlat. A helyi intézmények – óvoda, iskola, egészségügyi és szociális ellátás – megbízható, gondoskodó működésükkel erősítik a biztonságérzetet. Ahol a közbiztonság stabil, a szabadidős tevékenységek – sport, kultúra, művészet – pedig minden korosztály számára lehetőséget kínálnak az önkifejezésre és kibontakozásra.
Ipar és idill: bebizonyítják, hogy együtt is működhet
Algyő továbbra is épít az olajiparra, de nyitnak az innováció felé is. Tudatosan készülnek a BYD-gyár indulására, a kínai elektromosautó-gyár megtelepedésével megnyíló lehetőségek kiaknázására, ugyanakkor a közmeghallgatáson is egyértelművé vált, hogy a település ragaszkodik falusias, kertes házakból álló arculatához, a „Tisza Virága” imázshoz.
A Jura Ipari Park vállalkozásainak gyarapodását, új munkahelyek létesülését, közben a kis- és mikrovállalkozások szolgáltatási palettájának folyamatos bővülését vetítették előre a vendéglátástól a turizmusig. A mezőgazdaság esetében a megújulást tűzték célul: azt, hogy a hagyományos tanyasi életforma a fiatal, szakképzett gazdák kezében nyer új értelmet. A modern gazdaságok kapcsán nagyban építenek a Szegedi Tudományegyetem biztosította lehetőségekre és szakemberekre. A turizmus szempontjából kulcsszerepet játszik majd a jövőben is a Tisza közelsége: az erdők, vízparti pihenőhelyek és szezonális programok révén Algyő stabil pozícióba helyezte magát a térségi idegenforgalmának jövője tekintetében.
Zölden terveznek
A klímaváltozásra adott válaszok témája sem maradt el Algyő településfejlesztési tervéből: fenntartható vízgazdálkodás, árvízvédelem és a természetes tájak védelme állnak a középpontban. A kertekben és szántókon környezetkímélő technológiák, biodinamikus növénytermesztés és csapadékvíz-hasznosítás jelenik meg a tervezetben.
A település utcái és terei vonatkozásában fasorokkal, zöldsávokkal tervezik csökkentik a hőszigethatást, miközben új közösségi tereket és kerékpárutakat létesítenek.
