1 órája
Döbbenetes: Algyő 550 millió autót már megtankolt –most újabb nagy dobásra készül a MOL – galériával, videóval
Váratlanul született hajdanán energia-nagyhatalom a Dél-Alföldön, és ahogy a jubileumi ünnepségen kiderült, hatvan év után sem fáradt el. Algyő kőolaj kitermelése kapcsán elképesztő mennyiségekről számolt be a MOL-vezérigazgató. Most új fejezet kezdődik: a fekete arany mellé megérkezik a napfény és a zöld energia, gigantikus napelempark épül a MOL ipartelepen. A MOL zöldít, Algyő pedig ismét a középpontba kerül.
Nagyszabású ünnepséget rendeztek szerdán az algyői MOL ipartelepen annak apropóján, hogy éppen hatvan évvel ezelőtt vált hazánkban Algyő kőolaj „nagyhatalommá”, a hazai energiaellátás megkerülhetetlen szereplőjévé. A kutatók 1965 nyarán 2200 méteres mélységben találtak kőolajat, azóta csaknem ezer kutat fúrtak a mezőn, amelyekhez kapcsolódva több mint kétezer kilométeres vezetékhálózatot építettek ki.
Steiner Attila: hazai erőforrásokkal a jövő energiabiztonságáért
A jubileumi ünnepségen részt vett Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, aki a szénhidrogének jövőbeli szerepe kapcsán úgy fogalmazott, hogy noha szerepük átalakulóban van, de még jó ideig velünk maradnak, amellett, hogy rengeteg zöld beruházás történik Magyarországon.
Nagy eredményként nyugtázta, hogy tavaly hazánk túllépte az egymillió tonna kőolaj kitermelést, és elérte az 1,9 milliárd köbméteres földgáz-kitermelést.
Majd rámutatott, hogy mindemellett milyen komoly eredményeket tud felmutatni hazánk a megújuló energia elterjedésében: jelenleg Magyarország rendelkezik a világon a legmagasabb napenergia-aránnyal, ami 25 százalék. Ennek is köszöhető, hogy idén először 20 százalék alá sikerült szorítani a villamosenergia-importot.
Az államtitkár kiemelte, hogy az energiaellátás biztonságának erősítése érdekében fontos, hogy több lábon álljunk, ennek része a hazai erőforrások minél szélesebb körű kiaknázása. Rámutatott, hogy e célból támogatásokat is nyújt a kormány: a geotermia, a biogáz, a távhő és az energiatárolás ügyére összességében több mint 400 milliárd forint keretösszeggel indítanak támogatásokat.
Algyő kőolajkincse: döbbenetes számokat osztott meg a MOL-vezérigazgató
Molnár József MOL-vezérigazgató nemzeti jelentőségűnek, a magyar energiatörténet sarokkövének minősítette Algyő kőolajmezejét.
Rámutatott, hogy története rendhagyó, ugyanis az esetek többségében hazánkban olajat keresve termálvízre bukkantak a kutatók, de Algyő esetében ez fordítva történt: a fekete arany volt a váratlan meglepetés.
A kitermelés 25 fővel indult, majd néhány év múlva a csapat 1600 főre bővült, és a telephely ma is csaknem 800 embernek ad munkát.
– Az elmúlt hat évtized alatt 280 millió hordó kőolajat, 82 és fél milliárd köbméter földgázt termeltünk ki az algyői mezőn. Ezek elképesztő mennyiségek. A kőolajból finomított üzemanyag 550 millió autó tankolására elégséges, a földgáz pedig 94 millió háztartás éves fűtési szükségletét képes fedezni – sorolta az algyői kőolaj- és földgáz kitermelés eddigi eredményeinek döbbenetes számait a MOL-csoport vezérigazgatója.
60 éves évfordulóját ünnepelte szerdán a MOL-csoportFotók: Karnok Csaba
A jövő már épül Algyőn: a fekete arany után jön a zöld energia
Molnár József ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a múlt érdemeinek számbavétele mellett nem kevésbé fontos az algyői MOL ipartelep jövőbeli szerepvállalása. Elmondta, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiájának egyik kiemelt eleme a zöld átmenet, amelynek jegyében növelik a megújuló energiaforrások arányát. Emlékeztetett, hogy új, 37,4 megawatt teljesítményű napelemparkot és egy 40 megawattóra kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épít a MOL Algyőn.
Molnár Áron polgármester elmondta, hogy az algyői önkormányzat 23 hektáros területet adott bérbe a MOL-nak a beruházás megvalósítására, amely lehetővé teszi az algyői ipartelep létesítmények villamosenergia függetlenségét, és évente 13 ezer tonnával csökkenti a telephely szén-dioxid-kibocsátását.
Schubert Archibald, a MOL Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a jelenlegi becslések szerint az algyői mezőn további 300 millió köbméter földgáz és 400 ezer tonna kőolaj vár még kitermelésre.