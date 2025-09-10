Döbbenetes: Algyő 550 millió autót már megtankolt –most újabb nagy dobásra készül a MOL – galériával, videóval

Nagyszabású ünnepséget rendeztek szerdán az algyői MOL ipartelepen annak apropóján, hogy éppen hatvan évvel ezelőtt vált hazánkban Algyő kőolaj „nagyhatalommá”, a hazai energiaellátás megkerülhetetlen szereplőjévé. A kutatók 1965 nyarán 2200 méteres mélységben találtak kőolajat, azóta csaknem ezer kutat fúrtak a mezőn, amelyekhez kapcsolódva több mint kétezer kilométeres vezetékhálózatot építettek ki.

Algyő kőolajmezejének 60 éves évfordulóját ünnepelte szerdán a MOL-csoport. Lakomával, színpadi és múltidéző programokkal kedveskedtek a régi dolgozóknak. Fotók: Karnok Csaba

Steiner Attila: hazai erőforrásokkal a jövő energiabiztonságáért

A jubileumi ünnepségen részt vett Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, aki a szénhidrogének jövőbeli szerepe kapcsán úgy fogalmazott, hogy noha szerepük átalakulóban van, de még jó ideig velünk maradnak, amellett, hogy rengeteg zöld beruházás történik Magyarországon.

Nagy eredményként nyugtázta, hogy tavaly hazánk túllépte az egymillió tonna kőolaj kitermelést, és elérte az 1,9 milliárd köbméteres földgáz-kitermelést.

Majd rámutatott, hogy mindemellett milyen komoly eredményeket tud felmutatni hazánk a megújuló energia elterjedésében: jelenleg Magyarország rendelkezik a világon a legmagasabb napenergia-aránnyal, ami 25 százalék. Ennek is köszöhető, hogy idén először 20 százalék alá sikerült szorítani a villamosenergia-importot.

Az államtitkár kiemelte, hogy az energiaellátás biztonságának erősítése érdekében fontos, hogy több lábon álljunk, ennek része a hazai erőforrások minél szélesebb körű kiaknázása. Rámutatott, hogy e célból támogatásokat is nyújt a kormány: a geotermia, a biogáz, a távhő és az energiatárolás ügyére összességében több mint 400 milliárd forint keretösszeggel indítanak támogatásokat.

Algyő kőolajkincse: döbbenetes számokat osztott meg a MOL-vezérigazgató

Molnár József MOL-vezérigazgató nemzeti jelentőségűnek, a magyar energiatörténet sarokkövének minősítette Algyő kőolajmezejét.

Rámutatott, hogy története rendhagyó, ugyanis az esetek többségében hazánkban olajat keresve termálvízre bukkantak a kutatók, de Algyő esetében ez fordítva történt: a fekete arany volt a váratlan meglepetés.

A kitermelés 25 fővel indult, majd néhány év múlva a csapat 1600 főre bővült, és a telephely ma is csaknem 800 embernek ad munkát.