Algyő kilépett Szeged árnyékából: zenével és babgulyással ünnepelték a bátorságukat – videóval, galériával

Algyő csaknem harminc éve bebizonyította, hogy a szabadságvágy vármegyénkben is történelmet írhat. Ennek emlékére rendezték meg idén is az Algyő Napja programsorozatot. A település közössége úgy döntött, hogy leválnak Szegedről, kiharcolták függetlenségüket. Merész kiállás volt ez 1996-ban egy bizonytalan jövő mellett. Molnár Áron polgármester szerint azonban ma már nincs kérdés: Algyő nemcsak önálló, de méltán lehet büszke arra, hogy a saját útját járja.

Az önkormányzat minden ünneplőt egy tányér babgulyással vendégelt meg Algyő Napja alkalmából. Fotó: Karnok Csaba

Algyő Napja: merészségből jelesre vizsgázott a település

1973-ban csatoltak minket Szegedhez. 1996 novemberében volt egy helyi népszavazás, ahol csak egy kérdés volt: Algyő elszakadjon-e Szegedtől? Az algyőiek 67 százaléka akkor úgy döntött, hogy próbáljuk meg újra egyedül. 1997. október 1-jén az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád jelentette be Algyő önállóságát, akkor volt az első önkormányzati választás, állt fel a testület és létesült a hivatal

– fejtette fel Molnár Áron polgármester, mit is ünnepel a település Algyő Napján. Úgy fogalmazott, hogy akkor az egész település beleugrott egy kútba, amelyről nem tudta, hol van az alja és mi van benne.

Nagy kockázatú, de szerintem nagyon bátor döntés volt mind a lakosságtól, mind az akkori részönkormányzattól, mind Piri József későbbi polgármester úrtól. Beleugrottunk a kútba, és nagyon friss vizet találtunk benne, ami azóta sem apadt ki, ahogyan az algyőiek bátorsága is kitart. Szoktam mondani, hogy a gyevi ember nagyon konok, de nagyon nyitott is. Mi, algyőiek iszonyatosan szeretünk büszkék lenni a településünkre, és szerintem sok mindenre büszkék is lehetünk. Nem azért, mert mindenkinél jobbak, szebbek, különbek vagyunk, hanem mert ez a közösség mindig meg tudja találni azt a jövőképet, stratégiát és utat, ami sok esetben elsővé teszi a közelebbi-távolabbi környezetében

– fejtette ki a polgármester, aki 1996-ban az Algyői Fiatalok Egyesületének tagjaként szorgalmazta Algyő függetlenségét.

A függetlenség íze: zene, közösség és nagy tányér babgulyás

Évtizedeken át a képviselő-testület október 1-jei díszülése volt a település függetlenségi ünnepe, az elmúlt néhány évben azonban már bőven túlnőtt a hivatal falain. A Falunaphoz hasonlóan igazi közösségi örömünneppé vált Algyő Napja.