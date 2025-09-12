szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új időpont!

2 órája

Kiderült, mikor rendezik meg újra az állattenyésztési napokat Vásárhelyen

Címkék#vásár#állattenyésztési és mezőgazdasági napok#hódmezővásárhely

Plakát már hirdeti a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár rendezvényt. Ez azt jelenti, hogy jövőre ismét lesznek állattenyésztési napok Hódmezővásárhelyen. Remélhetőleg 2026-ban nem lesz olyan járvány, ami megint gátat vetne a hazai tenyésztő társadalom legnagyobb vidék seregszemléjének.

Kovács Erika

Jövőre az állattenyésztési napokat május 14-16. között szervezi meg a Hód-Mezőgazda Zrt.

Megvan az állattenyésztési napok új időpontja.
A Hód-Mezőgazda Zrt. már kihelyezte a plakátot, amin csak az időpont változott, a sorszám pedig maradt az, ami eredetileg ebben az évben lett volna. Fotó: Kovács Erika

Eddig csak kétszer maradt el

Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza. Ez idő alatt összesen kétszer maradt el a nagyszabású rendezvény. Először, 2020-ban, a covid miatt, idén pedig az állatbetegségek, különösen a ragadós száj- és körömfájás járvány végett, ami ugyan Magyarország másik részét érintette, de a vásárhelyi programra az ország minden tájáról és külföldről is érkeztek volna kiállítók. A lemondás körüli napokban volt olyan, hogy a nyulakon kívül más állatfajtákat nem lehetett volna kiállítani, mert annyiféle állatbetegség volt jelen egyszerre az országban.

Állattenyésztési napok: Felelős döntést hoztak tavasszal

Tavasszal, bár a szervező, Hód-Mezőgazda Zrt. addigra már több tízmillió forintot költött a háromnapos kiállítás előkészítésére, végül 14 tenyésztőszervezet vezetőivel közösen úgy döntöttek, nem rendezik meg a meghirdetett időpontban a kiállítást.

Úgy indokolták, hogy az eddigi 32 év során többször is volt a járványveszély, de a ragadós száj-és körömfájás és egyéb új fertőző betegségek alattomos felbukkanása fokozott óvatosságra készteti az állattenyésztőket. 

Remélhetőleg jövőre nem lesz olyan járványhelyzet, mint idén

– Egy állatok nélküli kiállítást nem tudnánk megtartani olyan színvonalon, ahogy azt a kiállítóink és látogatóink megszokták. Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok értéke a szakmaiság, eredményes szakmai kiállítás viszont csak úgy jöhet létre, ha itt van minden érintett fél, ami sajnos az idei járványügyi helyzetben nem biztosított – fogalmaztak idén márciusban a cég vezetői.

Jövőre május 14-16. között rendezik meg az állattenyésztési napokat. Remélhetőleg az új időpontot már nem lehetetlenítik el az állatbetegségek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu