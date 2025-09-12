Kiderült, mikor rendezik meg újra az állattenyésztési napokat Vásárhelyen

Jövőre az állattenyésztési napokat május 14-16. között szervezi meg a Hód-Mezőgazda Zrt.

A Hód-Mezőgazda Zrt. már kihelyezte a plakátot, amin csak az időpont változott, a sorszám pedig maradt az, ami eredetileg ebben az évben lett volna. Fotó: Kovács Erika

Eddig csak kétszer maradt el

Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza. Ez idő alatt összesen kétszer maradt el a nagyszabású rendezvény. Először, 2020-ban, a covid miatt, idén pedig az állatbetegségek, különösen a ragadós száj- és körömfájás járvány végett, ami ugyan Magyarország másik részét érintette, de a vásárhelyi programra az ország minden tájáról és külföldről is érkeztek volna kiállítók. A lemondás körüli napokban volt olyan, hogy a nyulakon kívül más állatfajtákat nem lehetett volna kiállítani, mert annyiféle állatbetegség volt jelen egyszerre az országban.

Állattenyésztési napok: Felelős döntést hoztak tavasszal

Tavasszal, bár a szervező, Hód-Mezőgazda Zrt. addigra már több tízmillió forintot költött a háromnapos kiállítás előkészítésére, végül 14 tenyésztőszervezet vezetőivel közösen úgy döntöttek, nem rendezik meg a meghirdetett időpontban a kiállítást.

Úgy indokolták, hogy az eddigi 32 év során többször is volt a járványveszély, de a ragadós száj-és körömfájás és egyéb új fertőző betegségek alattomos felbukkanása fokozott óvatosságra készteti az állattenyésztőket.

Remélhetőleg jövőre nem lesz olyan járványhelyzet, mint idén

– Egy állatok nélküli kiállítást nem tudnánk megtartani olyan színvonalon, ahogy azt a kiállítóink és látogatóink megszokták. Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok értéke a szakmaiság, eredményes szakmai kiállítás viszont csak úgy jöhet létre, ha itt van minden érintett fél, ami sajnos az idei járványügyi helyzetben nem biztosított – fogalmaztak idén márciusban a cég vezetői.

Jövőre május 14-16. között rendezik meg az állattenyésztési napokat. Remélhetőleg az új időpontot már nem lehetetlenítik el az állatbetegségek.