SZKT
57 perce
Forgalmi zavar történt az Aradi térnél, villamos helyett pótlóbusz jár – frissítve
Forgalmi zavar miatt késések és pótlóbuszok nehezítik a közlekedést Szegeden. A fennakadás az Aradi téren történt, érintve a 2-es villamost és az 1-es tram-train járatokat
Forgalmi zavar történt az Aradi téren, ezért késésre és pótlóbuszra kell számítani.
Szeged vasútállomás és Anna kút között járnak pótlóbuszok, előreláthatólag 5-15 perces vonali késések várhatóak. A 2-es villamos és az 1-es jelzésű tram-train járata érintett – tájékoztat az SZKT.
Frissítés:
A forgalmi rend helyreállt, ismét a megszokott menetrend szerint közlekednek a járatok.
