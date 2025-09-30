Forgalmi zavar történt az Aradi térnél, villamos helyett pótlóbusz jár – frissítve

Forgalmi zavar történt az Aradi téren, ezért késésre és pótlóbuszra kell számítani.

Forgalmi zavar történt az Aradi téren, késésre kell számítani. Archív fotó: Török János

Szeged vasútállomás és Anna kút között járnak pótlóbuszok, előreláthatólag 5-15 perces vonali késések várhatóak. A 2-es villamos és az 1-es jelzésű tram-train járata érintett – tájékoztat az SZKT.

Frissítés:

A forgalmi rend helyreállt, ismét a megszokott menetrend szerint közlekednek a járatok.