Sötétségbe borul fél Szeged

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. honlapján található információk szerint szeptember 2. és szeptember 7. között több Csongrád-Csanád vármegyei településen is áramszünet várható.

Érdemes előre felkészülni, több utcában is áramszünetre kell készülni. Forrás: Illusztráció:shutterstock.com

Hol várható áramszünet Szegeden szeptember első hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi utcákban több órán keresztül áramszünet várható:

47-es út

118-as tra

Adai utca

Algyői út

Bihari utca

Darázs utca

Dorozsmai út

Felsőváros

Fonógyári út

Ikarusz köz

Kemes utca

Kertész utca

Kiskert Tompasziget

Kiskertek

Külterület I. tanya

Lövölde út

Pöröséri út

Retek utca

Róna utca

Szabó 3 tanya

Sziksós tó

Sziksós-Vereshomok utca

Szúnyog út

Törökkanizsa utca

Tücsök utca

Vadrózsa sor

Vak Bottyán utca

Újszőregi sor

Más településeken is lehet számítani áramkimaradásra?

Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül Sándorfalván tizennyolc, Domaszéken tizenhat, Ásotthalmon négy, Mórahalmon pedig két utcában várható áramszünet szeptember első hetében. További részletek az MVM oldalán.

Megéri előre gondolkodni

A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.