Sötétségbe borul fél Szeged
Hosszú órákon át nem lesz áram Csongrád-Csanád vármegye több településén.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. honlapján található információk szerint szeptember 2. és szeptember 7. között több Csongrád-Csanád vármegyei településen is áramszünet várható.
Hol várható áramszünet Szegeden szeptember első hetében?
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi utcákban több órán keresztül áramszünet várható:
- 47-es út
- 118-as tra
- Adai utca
- Algyői út
- Bihari utca
- Darázs utca
- Dorozsmai út
- Felsőváros
- Fonógyári út
- Ikarusz köz
- Kemes utca
- Kertész utca
- Kiskert Tompasziget
- Kiskertek
- Külterület I. tanya
- Lövölde út
- Pöröséri út
- Retek utca
- Róna utca
- Szabó 3 tanya
- Sziksós tó
- Sziksós-Vereshomok utca
- Szúnyog út
- Törökkanizsa utca
- Tücsök utca
- Vadrózsa sor
- Vak Bottyán utca
- Újszőregi sor
Más településeken is lehet számítani áramkimaradásra?
Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül Sándorfalván tizennyolc, Domaszéken tizenhat, Ásotthalmon négy, Mórahalmon pedig két utcában várható áramszünet szeptember első hetében. További részletek az MVM oldalán.
Megéri előre gondolkodni
A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.