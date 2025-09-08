szeptember 8., hétfő

Szegedi hírek

1 órája

Hosszú órákig nem lesz áram, ne lepődjön meg senki!

Érdemes felkészülni, mert a napokban hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek.

Bátori Attila

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint a szolgáltatás minőségének javítása érdekében szeptember 8. és szeptember 14. között több Csongrád-Csanád vármegyei településen hálózati munkákat végeznek, ami időszakos áramszünettel jár.

Áramszünet várható Szegeden szeptember második hetében
Több településen is áramszünet lesz szeptember második hetében 
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hol várható áramszünet Szegeden szeptember második hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi utcákban több órán keresztül áramszünetre kell készülni: 

  • Alsóvárosi feketeföldek    
  • Arany János utca    
  • Bal fasor    
  • Bérkert utca    
  • Cserebogár utca    
  • Cserepes sor    
  • Fonógyári út    
  • Ikarusz köz    
  • Katica utca    
  • Katona József utca    
  • Kertész utca    
  • Kossuth Lajos sugárút    
  • Marostői köz    
  • Marostői utca    
  • Móravárosi körút    
  • Pillangó utca    
  • Szövő utca    
  • Szúnyog út    
  • Törökkanizsa utca    
  • Vadrózsa sor    

Más településeken is lehet számítani áramszünetre?

Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül Hódmezővásárhelyen huszonhárom utcában Sándorfalván három, Röszkén hét utcában várható áramszünet szeptember második hetében. További részletek az MVM oldalán.

Nem árt, ha felkészültek vagyunk

A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.

 

