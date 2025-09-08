Hosszú órákig nem lesz áram, ne lepődjön meg senki!

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint a szolgáltatás minőségének javítása érdekében szeptember 8. és szeptember 14. között több Csongrád-Csanád vármegyei településen hálózati munkákat végeznek, ami időszakos áramszünettel jár.

Több településen is áramszünet lesz szeptember második hetében

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hol várható áramszünet Szegeden szeptember második hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi utcákban több órán keresztül áramszünetre kell készülni:

Alsóvárosi feketeföldek

Arany János utca

Bal fasor

Bérkert utca

Cserebogár utca

Cserepes sor

Fonógyári út

Ikarusz köz

Katica utca

Katona József utca

Kertész utca

Kossuth Lajos sugárút

Marostői köz

Marostői utca

Móravárosi körút

Pillangó utca

Szövő utca

Szúnyog út

Törökkanizsa utca

Vadrózsa sor

Más településeken is lehet számítani áramszünetre?

Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül Hódmezővásárhelyen huszonhárom utcában Sándorfalván három, Röszkén hét utcában várható áramszünet szeptember második hetében. További részletek az MVM oldalán.

Nem árt, ha felkészültek vagyunk

