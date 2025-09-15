szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Áram nélkül marad több utca

Címkék#áramszünet#MVM#utca

Érdemes felkészülni, mert szeptember harmadik hetében hálózati munkákat végeznek több településen is. Számos utcában áramszünet lesz.

Bátori Attila

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember harmadik hetében áramszünettel járó tervezett munkákat végeznek több Csongrád-Csanád vármegyei településen. Részletes listát közöltek arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet.

Tervezett munkálatok miatt áramszünetre kell készülni
Áramszünet várható több településen. Forrás: Illusztráció:shutterstock.com

Hol várható áramszünet Szegeden szeptember harmadik hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi városrészeken több órán keresztül áramszünetre kell készülni: 

  • Adai, Agyagos, Bodó, Csantavéri, Dália, Gólyahír, Horgász, Kapor, Lomnici, Meggyfa, Palánkai, Pemete, Pöstyéni, Selmeci, Subasa-31., Subasa-Citromfű, Szarkaláb, Szondi György, Tiszavirág, Trencséni, Tápai, Tölgyes, Zsolnai, Zólyomi utcában,
  • Domaszéki, Szegedi, Zöldfási úton,
  • Holt-Maros sétányon,
  • Subasa dűlőn.

Más településeken is lehet számítani áramszünetre?

Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül más településeken is várható áramkimaradás.

Hódmezővásárhelyen:

  • Andrássy úton,
  • Kaszap utcában,
  • Lánc utcában,
  • a Petőfi Sándor utcában,
  • Petőfi úton,
  • Virág utcában.

Sándorfalván:

  • Attila utcában,
  • Kossuth utcában,
  • Szent István utcában.

Baján:

  • Monostori úton,
  • Árpád téren.

További részletek az MVM oldalán.

Nem árt, ha felkészültek vagyunk

A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu