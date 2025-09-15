Áram nélkül marad több utca

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember harmadik hetében áramszünettel járó tervezett munkákat végeznek több Csongrád-Csanád vármegyei településen. Részletes listát közöltek arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet.

Áramszünet várható több településen. Forrás: Illusztráció:shutterstock.com

Hol várható áramszünet Szegeden szeptember harmadik hetében?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi városrészeken több órán keresztül áramszünetre kell készülni:

Adai, Agyagos, Bodó, Csantavéri, Dália, Gólyahír, Horgász, Kapor, Lomnici, Meggyfa, Palánkai, Pemete, Pöstyéni, Selmeci, Subasa-31., Subasa-Citromfű, Szarkaláb, Szondi György, Tiszavirág, Trencséni, Tápai, Tölgyes, Zsolnai, Zólyomi utcában,

Domaszéki, Szegedi, Zöldfási úton,

Holt-Maros sétányon,

Subasa dűlőn.

Más településeken is lehet számítani áramszünetre?

Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül más településeken is várható áramkimaradás.

Hódmezővásárhelyen:

Andrássy úton,

Kaszap utcában,

Lánc utcában,

a Petőfi Sándor utcában,

Petőfi úton,

Virág utcában.

Sándorfalván:

Attila utcában,

Kossuth utcában,

Szent István utcában.

Baján:

Monostori úton,

Árpád téren.

További részletek az MVM oldalán.

Nem árt, ha felkészültek vagyunk

A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.