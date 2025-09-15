1 órája
Áram nélkül marad több utca
Érdemes felkészülni, mert szeptember harmadik hetében hálózati munkákat végeznek több településen is. Számos utcában áramszünet lesz.
Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember harmadik hetében áramszünettel járó tervezett munkákat végeznek több Csongrád-Csanád vármegyei településen. Részletes listát közöltek arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet.
Hol várható áramszünet Szegeden szeptember harmadik hetében?
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi városrészeken több órán keresztül áramszünetre kell készülni:
- Adai, Agyagos, Bodó, Csantavéri, Dália, Gólyahír, Horgász, Kapor, Lomnici, Meggyfa, Palánkai, Pemete, Pöstyéni, Selmeci, Subasa-31., Subasa-Citromfű, Szarkaláb, Szondi György, Tiszavirág, Trencséni, Tápai, Tölgyes, Zsolnai, Zólyomi utcában,
- Domaszéki, Szegedi, Zöldfási úton,
- Holt-Maros sétányon,
- Subasa dűlőn.
Más településeken is lehet számítani áramszünetre?
Az MVM oldalán található listából kiderül, hogy Szegeden kívül más településeken is várható áramkimaradás.
Hódmezővásárhelyen:
- Andrássy úton,
- Kaszap utcában,
- Lánc utcában,
- a Petőfi Sándor utcában,
- Petőfi úton,
- Virág utcában.
Sándorfalván:
- Attila utcában,
- Kossuth utcában,
- Szent István utcában.
Baján:
- Monostori úton,
- Árpád téren.
További részletek az MVM oldalán.
Nem árt, ha felkészültek vagyunk
A tapasztalatok szerint egy áramszünet miatt elszenvedett kár gyakran tízezrekbe, sőt akár százezrekbe is kerülhet. Egy jól kiválasztott biztosítás – különösen a megfelelő kiegészítő fedezetekkel – azonban akár az egész veszteséget is megtérítheti.
