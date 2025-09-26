szeptember 26., péntek

Már az egekben...

Búcsú Árnyéktól, a Szegedi Vadaspark hím farkasától

Címkék#Árnyék#farkas#Szegedi Vadaspark

Szeptemberben elbúcsúzott a szegedi Vadaspark egyik legkedveltebb lakója, Árnyék, a hím farkas. A 15 éves ragadozó idős kora miatt súlyos betegségekben szenvedett, ezért kíméletes elaltatása mellett döntöttek.

Már 15 éve annak, hogy a Vadaspark megnyitotta az őshonos ragadozókat bemutató részlegét az Európa-részen, ahol a látogatók a szürke farkasokat is megcsodálhatták. Akkor három apró kölyök érkezett a Veresegyházi Medveotthonból, akiket a gondozók szeretettel neveltek fel. Közülük volt Árnyék, a hím farkas, aki egész életét Szegeden töltötte – írta meg közösségi oldalán a Szegedi Vadaspark. 

Árnyékot el kellett altatni.
Árnyéktól búcsúzik a Szegedi Vadaspark. Fotó: Szegedi Vadaspark

Árnyék 15 évet élt, végig Szegeden

Sajnos szeptemberben el kellett búcsúznunk tőle. A farkasoknál a 15 év már nagyon idős kornak számít, és Árnyékot sem kerülték el az ezzel járó betegségek. Súlyos, fájdalommal járó gerincproblémái miatt állatorvosunk és vezetésünk a kíméletes elaltatás mellett döntött, hogy megszabadítsák őt a szenvedéstől.

Árnyék sok látogató kedvence volt, népszerűségének köszönhetően többen örökbe is fogadták. Október 4-én, az állatok világnapján örökbefogadó napot rendeznek. A kifutóban jelenleg egy nőstény farkas él, és a Szegedi Vadaspark reményei szerint hamarosan új hímet fogadhatnak mellé. 

