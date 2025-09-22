48 perce
Kidöntött egy közlekedési táblát, de egy apró nyom elárulta az ásotthalmi sofőrt
Mi történik ebben a faluban? Ásotthalom központjában két közlekedési táblát is kidöntöttek rövid időn belül. Az egyik esetben a rendszámtábladarab segítette a rendőrséget a sofőr azonosításában. A másik ügyben továbbra is ismeretlen tettes után nyomoznak.
Ásotthalom a kidöntött közlekedési táblák faluja. Két közlekedési táblát is kidöntöttek a napokban a településen. Az egyik elkövetőt még keresik, a másik saját magát buktatta le.
Ásotthalom: a kettétört táblák története
Ásotthalmon mostanában nem érdemes közlekedési táblának lenni. Egymás után két oszlop is áldozatul esett a figyelmetlen sofőröknek, az egyik esetben viszont a tettes szó szerint hátrahagyta névjegyét.
Rendszámtábladarab buktatta le a sofőrt
Papp Renáta polgármester elmesélte, hogy a gyalogátkelőnél történt ütközés után a rendőrök egy rendszámtábladarabot találtak a földön, amely azonnal elárulta, ki ment neki az oszlopnak. Az is kiderült, hogy a kocsinak se műszakija, se biztosítása nem volt, a sofőr pedig olyan természetességgel hajtott tovább, mintha csak egy bóját döntött volna fel.
Csakhogy a rendszám ott maradt, mint egy rosszul sikerült búcsúajándék. A rendőröknek így már nem volt nehéz dolguk: az autó hamar előkerült, és egy hölgy vállalta magára a balesetet.
Rejtélyes rongálás a faluban
A másik eset viszont továbbra is rejtély. Egy újabb tábla kidőlt, de ott se kamera, se szemtanú, se „elveszített rendszám” nem segítette a nyomozást. Az ügy így egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik rongálás miatt. Az önkormányzat a település közösségi oldalán felhívást tett közzé, amelyben szemtanúkat keresnek és további információkat várnak.
