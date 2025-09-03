szeptember 3., szerda

Aszályhelyzet

2 órája

A meteorológiai választófal összeesküvés vagy földrajzi adottság? Szakértő beszél az Alföld csapadékhiányáról

Észrevette már, hogy a főváros és Szeged között Kecskemét az időjárási választóvonal? Bármilyen hihetetlen is, de ez a jelenség meteorológiailag nem alátámasztott. Az Alföldön azonban továbbra is súlyos gondot jelent az aszály. Szakemberrel beszélgettünk a témáról.

Timár Kriszta
A meteorológiai választófal összeesküvés vagy földrajzi adottság? Szakértő beszél az Alföld csapadékhiányáról

Fotó: PeterCam

Magyarország nyugati részén, a Dunántúlon megszűnt a mezőgazdasági aszály, köszönhetően a hétvégén hullott jelentős csapadéknak. Míg a folyótól nyugatra hatalmas esőzések voltak, a fővárosban szombaton például akkora eső esett, hogy lábszárközépig jártak az emberek az utcán hömpölygő vízben, nálunk még mutatóban sem hullott csapadék. Ahogyan szinte egész nyáron sem, aminek köszönhetően továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Bár augusztusban hullott eső, az azonban csak arra volt elég, hogy a földfelületet néhány centiméter mélyen átnedvesítse. Ez pedig a melegben néhány nap alatt újra kiszárad.

Aszály a kukoricaföldön
Aszály sújtja az Alföldet, míg nyugaton a hétvégi esők átmenetileg enyhülést hoztak. Illusztráció: Shutterstock

Szakértő cáfolja az összeesküvés-elméletet

A múlt hétvégi kompozit-csapadéktérképről egyértelműen látszik, hogy Kecskemét vonalánál nagyjából kettészakadt az ország: onnantól keletre mintha egy fal lenne, ami feltartotta az esőzést. Aki rendszeresen közlekedik a főváros és Szeged között, az is gyakran tapasztalhatja a város időjárás-választó vonalát: ha a fővárosban és környékén borult, esős idő is van, jó eséllyel elhagyva Kecskemétet már száraz aszfalton gurulhatunk. Havat is sokszor csak idáig láthatunk télen, így nem véletlen, hogy sokan már tényként emlegetik demarkációs vonalként ezt a szakaszt. Tóth Tamás, a HungaroMet Nonprofit Zrt. meteorológusa azonban lapunknak elárulta:

 nincs semmi, ami tudományosan indokolná egy ilyen választóvonal létezését.

– Statisztikailag valóban kimutatható, hogy a nyugati országrész csapadékosabb, de a klimatológiai-statisztikai térképen sem látható ilyen éles határvonal. Az, hogy az Alföldön kevesebb a csapadék, nagyobbrészt a medencehatásnak köszönhető – mondta.

Miért nagy az aszály az Alföldön?

 A nyugaton húzódó hegyek módosíthatják a légtömegek mozgását, illetve felfogják előlünk a nedvesség egy részét. Egyrészt a hegységeken átkelő frontok az Alföldre már legyengülve érkeznek, csapadéktartalmuk jókora része elvész, hacsak nem képződik olyan hullám bennük, ami újraéleszthetné a csapadékot. Ennyire egyszerű az oka, ami miatt az Alföldre kevesebb csapadék érkezik, bármennyire is népszerűek a különböző összeesküvés-elméletek

 – hangsúlyozta a szakember.

Tóth Tamás hozzátette: 

Az elmúlt években szinte teljesen eltűntek azok az időjárási helyzetek, amelyek nyáron a helyben képződő csapadékot támogatják, csak a távolabbról érkező nedves légtömegekből számíthattunk esőre. 

– Ősszel annyiban változik a helyzet, hogy akkor már a ciklonpályák délebbre kerülnek, és bízhatunk abban, hogy a Földközi-tenger felől érkezik csapadék. Ilyenkor a partvidéki területeken akár komoly árvizek is kialakulhatnak az érkező heves esőzésekből, ilyen jelenség kialakulása azonban egyelőre még nem látszik nálunk a közeljövőben – tette hozzá a szakember.

 

