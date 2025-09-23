szeptember 23., kedd

Tekla névnap

23°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rezsiköltségek

2 órája

Átalány vagy diktálás? Így érdemes fizetni a rezsit a hideg hónapokban

Címkék#átalány#diktálás#fűtésszezon#rezsi#fűtés

Ahogy az esték egyre hűvösebbé válnak, egyre többen kapcsolják be a fűtést, ezért érdemes átgondolni a rezsiköltségeket: mennyit fizetünk, és hogyan lehet spórolni. Sokak számára bizonytalan, hogy melyik fizetési mód a kedvezőbb a fűtésszezonban: az átalánydíjas vagy a tényleges fogyasztáson alapuló, havonta bediktált számlázás.

Kis Zoltán

A rezsiszámlázásnak két fő típusa létezik: az átalánydíjas és a havonta diktált, tényleges fogyasztáson alapuló számlázás. A választás egyéni mérlegelést igényel, hiszen a pénzügyi tervezhetőség, a fogyasztási szokások és az energiatudatosság is fontos szempontok. A legjobb, ha rendszeresen nyomon követjük háztartásunk fogyasztását, így könnyebben eldönthetjük, hogy számunkra melyik fizetési mód – az átalány vagy a diktálás – a legelőnyösebb a fűtésszezonban– írja az Origo.

sokan fizetnek átalányt
Ahogy az esték egyre hűvösebbé válnak, egyre többen kapcsolják be a fűtést, ezért érdemes átgondolni, hogy az átalány vagy a diktálás éri meg jobban. Illusztráció: Shutterstock

Átalány vagy diktálás: melyik a jobb választás a fűtésszezonban? 

Átalányról diktálásra akkor érdemes váltani, ha a fogyasztás csökken, köszönhetően az ingatlan szigetelésének vagy esetleg napelem felszerelést követően. Mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni a havi költések pontos nyomon követésére. Diktálásról átalányra való átállás abban az esetben érdemes, ha fontosnak tarjuk a kiszámítható havi rezsit, és zavar a téli ingadozás. 

A váltásra évente egy alkalommal, a nyár végi elszámolást követően van lehetőségünk, ám mindenképpen át kell nézni az éves fogyasztásunkat. Az MVM tájékoztatása szerint minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fizeti a fogyasztó, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig diktált összeget vagy átalányt fizetett. A diktálás esetében azt az energiamennyiséget kell kifizetnünk, amelyek az előző hónapban fogyasztottunk el – fogalmazta meg az Origo.

Mit kell átgondolni? 

Az Origo szerint érdemes elemezni az előző évi fogyasztást: osszuk el a hónapok számával, így kiderül, mennyi lenne a havi átlag. Ha az ingatlanunk korszerűsítésen esett át, érdemes diktálásra váltani, hogy az elérni kívánt megtakarítás azonnal szemmel látható legyen. Ha inkább a tervezhetőségre szeretnénk fektetni a hangsúlyt, érdemes az átalány fizetése mellett letenni a voksunkat, így a hidegebb időszak beköszöntével sem érnek meglepetések.

A fűtésszezon beköszönte előtt ezt mindenképpen tudni kell 

A Szegedi Távfűtő Kft. felhívásban szólította fel a helyieket: a fűtésszezon előtt a radiátor termosztatikus szelepeit 5-ös állásba kell tenni és nyitva is hagyni. Ezzel az apró lépéssel elősegíthetjük a Szetáv szakembereinek légtelenítési munkáját. Ha a szelepek zárva maradnak, hiába történik meg a légtelenítés, a radiátorokban reked a levegő.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu