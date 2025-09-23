Átalány vagy diktálás? Így érdemes fizetni a rezsit a hideg hónapokban

A rezsiszámlázásnak két fő típusa létezik: az átalánydíjas és a havonta diktált, tényleges fogyasztáson alapuló számlázás. A választás egyéni mérlegelést igényel, hiszen a pénzügyi tervezhetőség, a fogyasztási szokások és az energiatudatosság is fontos szempontok. A legjobb, ha rendszeresen nyomon követjük háztartásunk fogyasztását, így könnyebben eldönthetjük, hogy számunkra melyik fizetési mód – az átalány vagy a diktálás – a legelőnyösebb a fűtésszezonban– írja az Origo.

Ahogy az esték egyre hűvösebbé válnak, egyre többen kapcsolják be a fűtést, ezért érdemes átgondolni, hogy az átalány vagy a diktálás éri meg jobban. Illusztráció: Shutterstock

Átalány vagy diktálás: melyik a jobb választás a fűtésszezonban?

Átalányról diktálásra akkor érdemes váltani, ha a fogyasztás csökken, köszönhetően az ingatlan szigetelésének vagy esetleg napelem felszerelést követően. Mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni a havi költések pontos nyomon követésére. Diktálásról átalányra való átállás abban az esetben érdemes, ha fontosnak tarjuk a kiszámítható havi rezsit, és zavar a téli ingadozás.

A váltásra évente egy alkalommal, a nyár végi elszámolást követően van lehetőségünk, ám mindenképpen át kell nézni az éves fogyasztásunkat. Az MVM tájékoztatása szerint minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fizeti a fogyasztó, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig diktált összeget vagy átalányt fizetett. A diktálás esetében azt az energiamennyiséget kell kifizetnünk, amelyek az előző hónapban fogyasztottunk el – fogalmazta meg az Origo.

Mit kell átgondolni?

Az Origo szerint érdemes elemezni az előző évi fogyasztást: osszuk el a hónapok számával, így kiderül, mennyi lenne a havi átlag. Ha az ingatlanunk korszerűsítésen esett át, érdemes diktálásra váltani, hogy az elérni kívánt megtakarítás azonnal szemmel látható legyen. Ha inkább a tervezhetőségre szeretnénk fektetni a hangsúlyt, érdemes az átalány fizetése mellett letenni a voksunkat, így a hidegebb időszak beköszöntével sem érnek meglepetések.

A fűtésszezon beköszönte előtt ezt mindenképpen tudni kell

A Szegedi Távfűtő Kft. felhívásban szólította fel a helyieket: a fűtésszezon előtt a radiátor termosztatikus szelepeit 5-ös állásba kell tenni és nyitva is hagyni. Ezzel az apró lépéssel elősegíthetjük a Szetáv szakembereinek légtelenítési munkáját. Ha a szelepek zárva maradnak, hiába történik meg a légtelenítés, a radiátorokban reked a levegő.