Megunta az ATEV a pocskondiázást: visszakérnek 20 milliót, mivel több adót fizettek be, mint kellett volna
Valószínűleg elege lett a 150, főként vásárhelyi dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt.-nek Márki-Zay Péter pocskondiázásából és áttekintették a vásárhelyi önkormányzattal való kapcsolatrendszerüket. Átnézték a befizetett adójukat is és kiderült, hogy 20 millió forinttal többet fizettek a városnak, mint kellett volna. Az ATEV ezt most visszakéri.
A hódmezővásárhelyiek az elmúlt hónapokban sokat panaszkodtak arra, hogy még ablakot sem lehet nyitni éjszakánként, hajnalonként, mert az ATEV Zrt. felől olyan orrfacsaró bűz érkezik.
Orrfacsaró bűzre panaszkodnak a vásárhelyiek
Az elmúlt években az emberek már elszoktak ettől, ugyanis a cég több lépcsőben végrehajtott szagemissziós beruházása után szinte nem is lehetett észrevenni, hogy a város határában egy fehérjefeldolgozó üzem működik.
Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárában 2021 decemberére fejeződött be a cég három éves szagemisszó-kibocsátás csökkentési nagyberuházása. A fejlesztés részeként felújították a biofiltert, amit új fenyőgyökér aprítékkal töltöttek fel. Új levegőmosó-technológiát telepítettek, amely egy kétfázisú, savas-lúgos mosóberendezés. Ezzel óránként 130 ezer köbméter levegőt tudnak megtisztítani.
Márki-Zay Péter: „A pénznek Vásárhelyen igenis van szaga”
Hogy a mostanában érzett büdös egyáltalán honnan jön, ezt pontosan nem lehet tudni. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere viszont környezetvédelmi bűncselekmény miatt feljelentette az ATEV-et és pocskondiázta is a céget.
Lapunk a feljelentés kapcsán, augusztus 22-én e-mailben kereste meg az ATEV-et, többek között a dolgozói létszámra és a társaság város felé befizetett adójának összegére is rákérdeztünk. Választ nem kaptunk, de ma eljuttattak lapunkhoz is egy sajtóközleményt, amiben tulajdonképpen választ adtak a kérdéseink egy részére is.
Az ATEV átnézte a kapcsolatát Vásárhellyel, amire rájöttek, sokba kerül a városnak
– Az ATEV Zrt. több mint 50 éve jelen van Hódmezővásárhelyen, napjainkban mintegy 150 család megélhetését biztosítva. A hódmezővásárhelyi üzem a legmodernebb létesítménye a Társaságnak, az elmúlt években komoly beruházások valósultak meg annak érdekében, hogy a környezeti terhelést a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk le a termelés során. Éppen ezért több mint két és fél milliárd forintot költöttünk kifejezetten környezetvédelmi beruházásokra – fogalmazott az ATEV a sajtóközleményben.
Azt is írták, hogy az elmúlt hetekben az ATEV Zrt.-hez beérkezett megkeresések lehetőséget adtak arra, hogy a társaság áttekintse Hódmezővásárhely városával fennálló kapcsolatrendszerét.
– A vizsgálatunk részét képezték az adózási tételek is. Ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ATEV Zrt. az elmúlt években mintegy 20 millió forinttal több adót fizetett a városnak, mint amire kötelezettsége terjedt volna. A fentiek alapján Társaságunk kezdeményezi a túlfizetés mielőbbi megtérítését – áll a közleményben.
