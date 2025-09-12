Megunta az ATEV a pocskondiázást: visszakérnek 20 milliót, mivel több adót fizettek be, mint kellett volna

A hódmezővásárhelyiek az elmúlt hónapokban sokat panaszkodtak arra, hogy még ablakot sem lehet nyitni éjszakánként, hajnalonként, mert az ATEV Zrt. felől olyan orrfacsaró bűz érkezik.

Az ATEV Zrt. most visszakéri azt, amennyivel több helyi adót fizetett Vásárhelynek, mint kellett volna. Archív fotó: Kuklis István

Orrfacsaró bűzre panaszkodnak a vásárhelyiek

Az elmúlt években az emberek már elszoktak ettől, ugyanis a cég több lépcsőben végrehajtott szagemissziós beruházása után szinte nem is lehetett észrevenni, hogy a város határában egy fehérjefeldolgozó üzem működik.

Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárában 2021 decemberére fejeződött be a cég három éves szagemisszó-kibocsátás csökkentési nagyberuházása. A fejlesztés részeként felújították a biofiltert, amit új fenyőgyökér aprítékkal töltöttek fel. Új levegőmosó-technológiát telepítettek, amely egy kétfázisú, savas-lúgos mosóberendezés. Ezzel óránként 130 ezer köbméter levegőt tudnak megtisztítani.

Márki-Zay Péter: „A pénznek Vásárhelyen igenis van szaga”

Hogy a mostanában érzett büdös egyáltalán honnan jön, ezt pontosan nem lehet tudni. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere viszont környezetvédelmi bűncselekmény miatt feljelentette az ATEV-et és pocskondiázta is a céget.

Lapunk a feljelentés kapcsán, augusztus 22-én e-mailben kereste meg az ATEV-et, többek között a dolgozói létszámra és a társaság város felé befizetett adójának összegére is rákérdeztünk. Választ nem kaptunk, de ma eljuttattak lapunkhoz is egy sajtóközleményt, amiben tulajdonképpen választ adtak a kérdéseink egy részére is.

Az ATEV átnézte a kapcsolatát Vásárhellyel, amire rájöttek, sokba kerül a városnak

– Az ATEV Zrt. több mint 50 éve jelen van Hódmezővásárhelyen, napjainkban mintegy 150 család megélhetését biztosítva. A hódmezővásárhelyi üzem a legmodernebb létesítménye a Társaságnak, az elmúlt években komoly beruházások valósultak meg annak érdekében, hogy a környezeti terhelést a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk le a termelés során. Éppen ezért több mint két és fél milliárd forintot költöttünk kifejezetten környezetvédelmi beruházásokra – fogalmazott az ATEV a sajtóközleményben.