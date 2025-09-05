Elítélték az állatkínzó férfit, de súlyosabb büntetést követelnek – az állatvédők demonstrációt terveznek

Meghozta ítéletét a bíróság az országos felháborodást kiváltó ügyben. A megkínzott és az autóhoz kötött kutya gazdája súlyosabb büntetésre számíthat.

Az autóhoz kötött kutyáról készült felvétel az egész országot megrázta. Súlyosabb büntetés várhat a férfire. Fotó: Shutterstock

Büntetést szabtak ki az autóhoz kötött kutya tulajdonosára

425 ezer forintnyi bírságot szabtak ki arra a férfire, aki kutyáját egy Volkswagen típusú autóhoz kötve vonszolta mintegy 95 kilométer/órás sebességgel Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között. Az állatvédők szerint a férfi súlyosabb büntetést érdemelne. Az ítélet még nem jogerős, az ügyészség is súlyosbítást kezdeményezett - adta hírül a Szurkolók az Állatokért Alapítvány.

Egy autóhoz kötött kutya esete borzolja a magyar lakosság kedélyeit. A megrázó állatkínzás Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között történt. Az esetről felvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy egy Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel vonszolta a kutyát. A tragikus esetet a mögötte haladó autós vette észre, aki dudálással próbálta figyelmeztetni a sofőrt. A férfi éppen csak annyi időre állt meg, hogy betegye a sérült kutyát a csomagtartóba, végül elhajtott. Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint az eset semmiképpen sem történhetett véletlenül. Nem hivatalos információink szerint a sofőr azzal védekezett, hogy nem volt tudatában tettének, a véletlenre hivatkozott.

– Ilyen nincs, hogy "véletlenül" történik egy ilyen eset. Egy autós indulás előtt ellenőrzi a lámpákat, a csomagteret, vagy például az utánfutót. Ha valaki kutyát köt a kocsijához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül - nyilatkozta lapunknak. Az állatvédő hangsúlyozta, hogy minden gazda felelősséggel tartozik az állataiért, annak egész életéről gondoskodnia kell.

Az ország többi állatvédője is mélységesen elítéli a férfi tettét. Náluk is betelt a pohár: szeptember 16-án Kiskunfélegyházán tartanak demonstrációt az állatkínzás ellen. Ezt támogatja az augusztusban érvénybe lépett új állatvédelmi törvény is. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, és Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos is szorgalmazza az állatkínzók elleni szigorúbb eljárást.