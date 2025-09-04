2 órája
„Aki ezt teszi, nem véletlenül cselekszik" – szegedi állatvédő szólalt meg a legutóbbi autós állatkínzás kapcsán
Egy szegedi állatvédő szerint erre a cselekedetre nincs mentség és magyarázat. Az autóhoz kötött kutya ügye az egész országot megrázta. A rendőrség rekordidő alatt elfogta az elkövetőt, az állat életveszélyes állapotban került menhelyre.
Egy autóhoz kötött kutya esete borzolja az emberek kedélyeit. A megrázó állatkínzás Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között történt. Az esetről felvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy egy Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel vonszolta a kutyát. A tragikus esetet a mögötte haladó autós vette észre, aki dudálással próbálta figyelmeztetni a sofőrt. A férfi éppen csak annyi időre állt meg, hogy betegye a sérült kutyát a csomagtartóba, végül elhajtott.
A rendőrség rekordgyorsasággal azonosította az elkövetőt. A nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házában tartott kutatás során a kutyát is megtalálták, aki nagyon rossz állapotban volt. Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták – adták hírül a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Információink szerint az állat menhelyre került, de állapota életveszélyes.
Szegedi állatvédő is megszólalt az autóhoz kötött kutya ügyében
Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint az eset semmiképpen sem történhetett véletlenül. Nem hivatalos információink szerint a sofőr azzal védekezett, hogy nem volt tudatában tettének, a véletlenre hivatkozott.
Ilyen nincs, hogy "véletlenül" történik egy ilyen eset. Egy autós indulás előtt ellenőrzi a lámpákat, a csomagteret, vagy például az utánfutót. Ha valaki kutyát köt a kocsijához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül
– nyilatkozta lapunknak.
Az állatvédő hangsúlyozta, hogy
minden gazda felelősséggel tartozik az állataiért, annak egész életéről gondoskodnia kell.
– Egy egyéves kutyát nem lehet csak úgy megunni és elpusztítani. Aki nem tudja vállalni az állattartást, az keressen felelős új gazdit, ne dobja az utcára a szegény állatot, de főleg ne tegye ki ilyen borzalmas szenvedésnek – fejezte ki véleményét. Szerinte az szándékos állatkínzás soha nem magyarázható félreértéssel vagy figyelmetlenséggel.
– Egy állat hangot ad ki, ha bajban van és veszélyben érzi magát. Aki ezt nem hallja, az vagy közömbös, vagy szándékosan cselekszik kegyetlenül – összegezte.
Szigorodtak a szabályok
Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos is reagált a kegyetlenségre. Hangsúlyozta, hogy egyetlen állatkínzó sem maradhat büntetlenül.
Az elmúlt években szigorodtak az állatvédelmi jogszabályok, így még nagyobb büntetés jár annak, aki így bánik kedvencével vagy jószágával. Ennek értelmében tilos koldulásra használni a házikedvenceket, illetve a kicsinyeket túl hamar elválasztani az anyjuktól. A gazdáknak hosszú távon kell vállalniuk a felelősséget, hiszen egy élőlényről van szó.
Az állatvédők ugyanakkor hangsúlyozzák: a jogi szabályozás mellett legalább ilyen fontos a szemléletformálás, mert Magyarországon még mindig több állat jön világra, mint amennyi felelős otthon várná őket.
