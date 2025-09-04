„Aki ezt teszi, nem véletlenül cselekszik" – szegedi állatvédő szólalt meg a legutóbbi autós állatkínzás kapcsán

Egy autóhoz kötött kutya esete borzolja az emberek kedélyeit. A megrázó állatkínzás Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között történt. Az esetről felvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy egy Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel vonszolta a kutyát. A tragikus esetet a mögötte haladó autós vette észre, aki dudálással próbálta figyelmeztetni a sofőrt. A férfi éppen csak annyi időre állt meg, hogy betegye a sérült kutyát a csomagtartóba, végül elhajtott.

Az autóhoz kötött kutya ügye az egész országot megrázta. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A rendőrség rekordgyorsasággal azonosította az elkövetőt. A nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házában tartott kutatás során a kutyát is megtalálták, aki nagyon rossz állapotban volt. Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták – adták hírül a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Információink szerint az állat menhelyre került, de állapota életveszélyes.

Szegedi állatvédő is megszólalt az autóhoz kötött kutya ügyében

Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint az eset semmiképpen sem történhetett véletlenül. Nem hivatalos információink szerint a sofőr azzal védekezett, hogy nem volt tudatában tettének, a véletlenre hivatkozott.

Ilyen nincs, hogy "véletlenül" történik egy ilyen eset. Egy autós indulás előtt ellenőrzi a lámpákat, a csomagteret, vagy például az utánfutót. Ha valaki kutyát köt a kocsijához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül

– nyilatkozta lapunknak.

Az állatvédő hangsúlyozta, hogy

minden gazda felelősséggel tartozik az állataiért, annak egész életéről gondoskodnia kell.

– Egy egyéves kutyát nem lehet csak úgy megunni és elpusztítani. Aki nem tudja vállalni az állattartást, az keressen felelős új gazdit, ne dobja az utcára a szegény állatot, de főleg ne tegye ki ilyen borzalmas szenvedésnek – fejezte ki véleményét. Szerinte az szándékos állatkínzás soha nem magyarázható félreértéssel vagy figyelmetlenséggel.