szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs bocsánat

58 perce

„Aki ezt teszi, nem véletlenül cselekszik" – szegedi állatvédő szólalt meg a legutóbbi autós állatkínzás kapcsán

Címkék#Orpheus Állatvédő Egyesület#állatkínzás bűncselekmény#kutya#állatkínzás#Szeged

Egy szegedi állatvédő szerint erre a cselekedetre nincs mentség és magyarázat. Az autóhoz kötött kutya ügye az egész országot megrázta. A rendőrség rekordidő alatt elfogta az elkövetőt, az állat életveszélyes állapotban került menhelyre.

Berecz Blanka

Egy autóhoz kötött kutya esete borzolja az emberek kedélyeit. A megrázó állatkínzás Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között történt. Az esetről felvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy egy Volkswagen mintegy 95 kilométer/órás sebességgel vonszolta a kutyát. A tragikus esetet a mögötte haladó autós vette észre, aki dudálással próbálta figyelmeztetni a sofőrt. A férfi éppen csak annyi időre állt meg, hogy betegye a sérült kutyát a csomagtartóba, végül elhajtott.

autóhoz kötött kutya
Az autóhoz kötött kutya ügye az egész országot megrázta. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A rendőrség rekordgyorsasággal azonosította az elkövetőt. A nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házában tartott kutatás során a kutyát is megtalálták, aki nagyon rossz állapotban volt. Azonnal értesítették az állatorvost, a férfit pedig állatkínzás miatt elfogták – adták hírül a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Információink szerint az állat menhelyre került, de állapota életveszélyes. 

Szegedi állatvédő is megszólalt az autóhoz kötött kutya ügyében

Seres Zoltán a szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint az eset semmiképpen sem történhetett véletlenül. Nem hivatalos információink szerint a sofőr azzal védekezett, hogy nem volt tudatában tettének, a véletlenre hivatkozott. 

 Ilyen nincs, hogy "véletlenül" történik egy ilyen eset. Egy autós indulás előtt ellenőrzi a lámpákat, a csomagteret, vagy például az utánfutót. Ha valaki kutyát köt a kocsijához, és így hajt 80-100 kilométeres sebességgel, az előre kitervelt állatkínzásnak minősül 

– nyilatkozta lapunknak. 

Az állatvédő hangsúlyozta, hogy 

minden gazda felelősséggel tartozik az állataiért, annak egész életéről gondoskodnia kell. 

– Egy egyéves kutyát nem lehet csak úgy megunni és elpusztítani. Aki nem tudja vállalni az állattartást, az keressen felelős új gazdit, ne dobja az utcára a szegény állatot, de főleg ne tegye ki ilyen borzalmas szenvedésnek – fejezte ki véleményét. Szerinte az szándékos állatkínzás soha nem magyarázható félreértéssel vagy figyelmetlenséggel. 

– Egy állat hangot ad ki, ha bajban van és veszélyben érzi magát. Aki ezt nem hallja, az vagy közömbös, vagy szándékosan cselekszik kegyetlenül – összegezte. 

Szigorodtak a szabályok

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos is reagált a kegyetlenségre. Hangsúlyozta, hogy egyetlen állatkínzó sem maradhat büntetlenül. 

Az elmúlt években szigorodtak az állatvédelmi jogszabályok, így még nagyobb büntetés jár annak, aki így bánik kedvencével vagy jószágával. Ennek értelmében tilos koldulásra használni a házikedvenceket, illetve a kicsinyeket túl hamar elválasztani az anyjuktól. A gazdáknak hosszú távon kell vállalniuk a felelősséget, hiszen egy élőlényről van szó.

Az állatvédők ugyanakkor hangsúlyozzák: a jogi szabályozás mellett legalább ilyen fontos a szemléletformálás, mert Magyarországon még mindig több állat jön világra, mint amennyi felelős otthon várná őket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu