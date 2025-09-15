szeptember 15., hétfő

Autómentes napok

1 órája

Csak ezt az iratot kell felmutatnod, és egész nap ingyen utazhatsz Szegeden

Címkék#autómentes nap#tömegközlekedés#ingyenes utazás

Szeptember 16–22. között, valamint 26-án, vasárnap autómentes napok lesznek Szegeden, és ennek örömére bárki ingyen használhatja a tömegközlekedést: csupán az autó forgalmi engedélyét kell felmutatni.

Kis Zoltán

Szeged is csatlakozik az Európai Mobilitás hét autómentes napok kezdeményezéséhez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára, és néhány napra kiszabadítson minket az autók fogságából. Ezeken a napokon érdemes lesz otthon hagyni az autót, ugyanis a városban mindenki ingyenesen használhatja a tömegközlekedési eszközöket. Az utazási lehetőség igénybevételének csupán egy feltétele van: forgalmi engedélyt kell bemutatni. A cél, hogy minél többen kipróbálják, milyen autó nélkül közlekedni. 

autómentes napok
Szeged is csatlakozik az Európai Mobilitás hét autómentes napok kezdeményezéséhez.  Archív Fotó: Török János

Európai Mobilitási hét: autómentes napok 

Idén huszonnegyedik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon.  

A társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvénysorozat felhívja a figyelmet

  • a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
  • a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
  • a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
  • a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.

Szerencsés helyzetben az autótulajok és családjuk 

A Szeged helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedési járműveken (villamos, troli, autóbusz), valamint az 1-es vasútvonalon közlekedő Tram-Train (Szeged és Rókus vasútállomások között) járatain utazhatunk ingyenesen. 

Egy személygépkocsi érvényes engedélye két felnőtt és három gyermek (maximum 18 éves korig) számára az általános bérlet funkcióját tölti be, avagy biztosítja az utazási jogosultságot. 

 

