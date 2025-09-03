szeptember 3., szerda

Megújulás

1 órája

Óvodából gyógyszertár, most pedig modern patika: Makón avatták fel a felújított Tulipán utcai gyógyszertárat

Címkék#felújítás#patika#avatóünnepség

Új értékesítési lánchoz került, ezzel együtt meg is újult a Tulipán utcai gyógyszertár Makón. A közel 5 ezer embert ellátó patika felújítás utáni avatóünnepségét szerdán tartották.

Szabó Imre

– Amikor a 11 éve átvettük, nagyon kis forgalmú volt. Kezdetben hárman dolgoztunk itt, most tízfős a csapatunk. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már közel 5 ezer embert és 3 szociális otthont szolgálunk ki – mondta Varga Ferenc, a Tulipán utcai patika tulajdonosa annak kapcsán, hogy csatlakoztak az Alma gyógyszertárak sorába és ennek köszönhetően meg is újult. A felújítás utáni avatóünnepségre eljött Farkas Éva Erzsébet polgármester és a cég első embere, Lázár Szabolcs is, a szalagot a rövid beszédek után ők hárman vágták át.

avatóünnepség, Tulipán utcai patika
Az avatóünnepségen Varga Ferenc, Farkas Éva Erzsébet és Lázár Szabolcs vágta át a szalagot. Fotó: Szabó Imre

 

Milyen patika fogadja a vevőket az avatóünnepség óta?

Megtudtuk, maga az épület a városi legenda szerint az 1800-as évek vége óta áll – egyébként mielőtt gyógyszertár lett, óvoda működött benne. Most új, 21. századi arculatot kapott. Ez nem csak azt jelenti, hogy megszépült a homlokzat – amivel harmonikusan az önkormányzat jóvoltából az épület másik fele, az orvosi rendelő is – , hanem hogy az vásárlóteret szabadpolcossá alakították. A gyógyszereket természetesen továbbra is a kiadó ablakoknál lehet átvenni, de különböző vitaminok, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és higiéniai termékek közül szabadon lehet válogatni, mint egy önkiszolgáló áruházban.

 

 

