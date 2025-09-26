szeptember 26., péntek

Ezért áll sátor a gyermekklinika előtt

Címkék#rotary#gyermekklinika#Szeged

Babakocsi tárolónak állítottak sátrat a szegedi gyermekklinika előtt. Az intézmény felújítása alatt itt lehet elhelyezni a kicsik szállítóeszközeit.

Delmagyar.hu

Mint arról korábban már beszámoltunk, megkezdődtek a SZTE Gyermekgyógyászati Klinika felújítási munkálatai.

babakocsi tároló
Babakocsi tároló a Gyermekklinika előtt. Fotó: Szeged Gyermekklinika/ Facebook

Babakocsi tároló a Gyermekklinika előtt

Három nagy beruházás zajlik jelenleg: korszerűsítik a műtőket, kialakítják a sürgősségi betegellátó osztályt, illetve megkezdődött a nappali kórház részlegének felújítása is. A több osztályt érintő munkálatok miatt több ambulancia is elköltözött. A babakocsik tárolása jelenleg nem megoldható az épületben, ezért megoldást kellett találni erre a problémára. A Rotary Club Szeged Dóm segítségével pénteken egy babakocsi tárolót nyitottak a Gyermekklinika előtt. A rotarysták által ingyenes használatra biztosított sátrat 24 órás kamerával megfigyelt területen helyezték el, így biztonságosan, fedett helyen ott lehet hagyni a babakocsikat, amíg a kicsik ellátást kapnak az intézményben. A felújítás miatti átmeneti megoldásokra várhatóan év végéig lesz szükség, akkorra áll majd vissza ismét a megszokott rend az intézményben.

