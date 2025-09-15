Így törleszthető a Babaváró hitelt ha nehéz helyzetbe került a család

Méltányossági eljárás során visszafizetik az önhibájukon kívül rászorulóvá vált családok Babaváró hitelét – jelentették be hétfőn. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére. A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége által rendelkezésre bocsátott 600 millió forintos keretből azok igényelhetnek, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik (vagy mindkét) házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség csökkenést állapítottak meg.

A Babaváró hitel méltányossági eljárás során végtörlesztésre kerül a rászorulóknál. Illusztráció: Shutterstock

Babaváró hitel végtörlesztése méltányossági alapon

A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a Szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”.) A kérelmek benyújtásához szükséges információk a maltai.hu/babavarovegtorlesztes weboldalon elérhetők, az ügyintézéshez segítséget pedig a [email protected] e-mail címen lehet kérni.