szeptember 16., kedd

Edit névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

2 órája

Egy rossz mozdulat a bicikliútról, és máris megtörtént a baleset a Belvárosi hídon

Címkék#bicikliút#Belvárosi híd#baleset

Kedd reggel torlódás alakult ki a Belvárosi hídon. Egy rollerest szállítottak a mentők kórházba, miután balesetet szenvedett.

Delmagyar.hu

Baleset történt kedd reggel 8 óra környékén a Belvárosi hídon.

a Belvárosi hídon a balesetet szenvedett iskolabusz és rendőrautó.
A baleset a Belvárosi hídon történt. Fotó: Webrádió

Egy rolleres és egy szegedi általános iskola és gimnázium iskolabusz ütközött a Szeged felé tartó oldalon, a Móra Ferenc Múzeum magasságában. A Webrádió információi szerint a rolleres a bicikliútról az úttestre ment és ekkor ütközött össze az iskolabusszal. A rollerest hámsérülésekkel szállították a mentők kórházba. 

A hídon a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, amely végül fél kilenc környékére szűnt meg. A rendőrök 9 órakor még a helyszínen tartózkodtak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu