Egy rossz mozdulat a bicikliútról, és máris megtörtént a baleset a Belvárosi hídon
Kedd reggel torlódás alakult ki a Belvárosi hídon. Egy rollerest szállítottak a mentők kórházba, miután balesetet szenvedett.
Baleset történt kedd reggel 8 óra környékén a Belvárosi hídon.
Egy rolleres és egy szegedi általános iskola és gimnázium iskolabusz ütközött a Szeged felé tartó oldalon, a Móra Ferenc Múzeum magasságában. A Webrádió információi szerint a rolleres a bicikliútról az úttestre ment és ekkor ütközött össze az iskolabusszal. A rollerest hámsérülésekkel szállították a mentők kórházba.
A hídon a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, amely végül fél kilenc környékére szűnt meg. A rendőrök 9 órakor még a helyszínen tartózkodtak.
