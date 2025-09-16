Egy rossz mozdulat a bicikliútról, és máris megtörtént a baleset a Belvárosi hídon

Baleset történt kedd reggel 8 óra környékén a Belvárosi hídon.

A baleset a Belvárosi hídon történt. Fotó: Webrádió

Egy rolleres és egy szegedi általános iskola és gimnázium iskolabusz ütközött a Szeged felé tartó oldalon, a Móra Ferenc Múzeum magasságában. A Webrádió információi szerint a rolleres a bicikliútról az úttestre ment és ekkor ütközött össze az iskolabusszal. A rollerest hámsérülésekkel szállították a mentők kórházba.

A hídon a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, amely végül fél kilenc környékére szűnt meg. A rendőrök 9 órakor még a helyszínen tartózkodtak.