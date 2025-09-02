szeptember 2., kedd

Összefoglaló

1 órája

Felborult kamion, bezáró bolt, ingyen lakások és lángoló padlás – ez történt ma

Címkék#M5#Szeged#padlás

Baleset, hagyományőrzés, lakhatási lehetőség és közösségi összefogás – a mai nap eseményei egyszerre szóltak veszélyről, változásról és példamutató cselekedetekről.

Delmagyar.hu

Az M5-ösön felborult egy kamion pótkocsija, Szeged belvárosában egy patinás kézműves bolt sorsa fordulhat meg, miközben fiatalok kilenc önkormányzati lakásra pályázhatnak szinte ingyen. A tűzoltókat egy lángoló padlás miatt riasztották, a szegedi bábszínház színészei pedig hagyományukhoz híven ismét közösségi takarítással indították az évadot. Így alakult a mai nap hírfelhozatala.

Baleset az M5-ös autópályán, felborult egy kamion.
Felborult egy kamion pótkocsija az M5-ös balesetben. Fotó: Donka Ferenc

Baleset: teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával

Egy élelmiszert szállító kamion pótkocsija borult fel az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében.

Kikerült az eladó tábla a híres kézműves boltra, a mester elárulta, mi vitte rá a döntésre

Szeged belvárosában, egy nagy múltú kézműves üzlet életében új fejezet kezdődhet. A szegedi belváros egyik utolsó különleges kalapos boltja hamarosan bezárhatja kapuit, vele együtt pedig egy letűnő mesterség is eltűnhet a városból.

Hihetetlen, de igaz: ingyen adnak ki kilenc önkormányzati lakást

Egy hét maradt, hogy a fiatalok lecsapjanak az ország egyik legnagyobb lakhatási lehetőségére. A nyertes pályázók két évig szinte teljesen ingyen élhetnek a fecskelakásokban. A 48-65 négyzetméteres önkormányzati lakások közül most kilenc pályázható, ráadásul hűtő, mosógép, sőt igény esetén bútor és laptop is jár a lakásokhoz.

Lángoló padláshoz riasztották a tűzoltókat – galériával

A kémény környezete égett a padlástérben.

Újra tisztára súroltak egy szegedi játszóteret a Bábszínház színészei

Környezettudatos gesztus. Kesztyűvel és seprűvel indította az évadot a Kövér Béla Bábszínház. Immár hatodik alkalommal tisztítottak meg egy szegedi játszóteret, ezzel is jelezve, hogy a társulat nemcsak a színpadon, hanem a város közösségi terein is a gyerekekért dolgozik.

