Összefoglaló

1 órája

Egy baleset árnyékolta be a hétfőt, miközben búcsúzik egy kedvenc lángosozó is

Lucernabálák szabadultak el Szentesnél, legendás lángosozó készül búcsúzni, házilag barkácsolt kisvonat szórakoztatta a gyerekeket, miközben súlyos tragédia árnyékolta be Hódmezővásárhelyt és közben egy régi magyar alapanyag titkára is fény derült.

Delmagyar.hu

Mozgalmas hétfőn vagyunk túl Csongrád-Csanád vármegyében: baleset, bezárás előtt álló közkedvelt vendéglátóhely, különleges városnapi attrakció és egy tragikus hír is megrázta a közéletet. Emellett kiderült, hogy a magyar konyha egyik jól ismert alapanyaga valójában sokkal többet rejt, mint gondolnánk.

Baleset helyszíne Szentes közelében, egy rendőrautó áll az út szélén.
Lucernabála okozott balesetet Szentes közelében. Fotó: Donka Ferenc.

Elszabadult lucernabálák miatt történt baleset – galériával

Egy traktor pótkocsijáról leguruló lucernabálák okoztak balesetet Szentesnél, a 451-es főúton, a híd közelében.

Hiába a baráti árak és az óriási feltét, hamarosan bezár olvasóink egyik kedvenc lángosozója

Újabb legendás vendéglátóhelytől kell elbúcsúznunk. Olvasóink szerint a vármegye 3. legjobbja Pici bácsi lángosozója, melyet már árulnak.

Fűnyíró vontatja és fémhordókból áll: nem mindennapi kisvonat nyűgözte le a palotai gyerekeket

Benzinmotoros fűnyíró traktor vontatja, kocsijait fémhordókból alakították ki Csanádpalotán. A házilag készített kisvonat a hétvégi városnap egyik nagy sikerű szenzációja volt.

Magánéleti válság miatt követhetett el öngyilkosságot a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Hódmezővásárhelyen tragikus hír rázta meg a közéletet. Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkosságot követett el. A rendőrkapitány magánéleti válsággal küzdött. Az ellenzéki politikai szereplők azonban ezt a tragikus esetet saját céljaik szolgálatába állították, úgy próbálják meg beállítani, mintha politikai oka lenne a tragédiának.

A magyar konyha titkos fegyvere, ami egyszerre erősíti a csontokat és támogatja az idegrendszert

Tudtad, hogy ez az apró mag nemcsak az egészségedre van óriási hatással, de évszázadokon át tiltott csemegének számított? A mákot évtizedek óta ismerjük mint a sütemények és kalácsok ízesítőjét, de amit valójában tudni érdemes róla, az sokkal túlmutat a gasztronómián.

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

