2 órája

Baleset miatt késnek a villamosok és trolibuszok

Címkék#baleset#trolibuszvonal#villamosvonal#Tisza Lajos körút

Egy baleset miatt késnek a trolik és villamosok.

Delmagyar.hu

Baleset történt a Tisza Lajos körúton. Emiatt Anna-kút - Kecskés/Vadaspark és Szent István tér - Klinikák között pótlóbuszok közlekednek.

Késésekre kell számítani. Fotó: DM

Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak.
Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal, valamint a 8-as, 10-es trolibuszvonal – tájékoztat a Szeged Közlekedési Kft. a közösségi oldalán.

