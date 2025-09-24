Baleset miatt késnek a villamosok és trolibuszok

Baleset történt a Tisza Lajos körúton. Emiatt Anna-kút - Kecskés/Vadaspark és Szent István tér - Klinikák között pótlóbuszok közlekednek.

Késésekre kell számítani. Fotó: DM

Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak.

Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal, valamint a 8-as, 10-es trolibuszvonal – tájékoztat a Szeged Közlekedési Kft. a közösségi oldalán.