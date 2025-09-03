Dráma, fordulat és egy megható történet

A mai napon Szeged és környéke ismét sokféle eseményt hozott: balesetek, közéleti viták és megható történetek egyaránt bekerültek a hírekbe. A csongrádi motoros ütközéstől a Reök-kripta ügyének váratlan fordulatán át a rolleres közlekedés veszélyeiig több téma is felkavarta a kedélyeket, miközben a cicamentők mindennapi munkája reményt és mosolyt hozott a város életébe.

Baleset Csongrádon: egy motoros és egy autós ütközött. Fotó: Donka Ferenc

Fotókon mutatjuk a csongrádi baleset helyszínét

Motoros és autó ütközött össze Csongrádon.

Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével

Új irányt vehet Szeged legnagyobb szégyenfoltjának ügye. Miután a Botka László vezette szegedi városvezetés elutasította a Reök-kripta helyreállítását, nemzeti érzelmű, prominens szegediekből álló csapat fogott össze, hogy orvosolják a gyalázatot. A szegedi Fidesz városi frakcióvezetője, Farkas Levente állt a mentőakció élére. A hétfői terepszemle újabb döbbenetes fordulatot hozott: kiderült, hogy ki nyugszik a kripta padlója alatt.

Hiába telepítették, csak ártanak, miattuk is egyre több a rolleres baleset Szegeden

Teret nyertek ezek az eszközök, amelyek miatt egyre gyakoribb a rolleres baleset Szegeden. A KSH adatai szerint több tíz olyan eset történt, amelynek okozója mikromobilitási eszköz, azaz a roller volt. A legutóbbi súlyos baleset a József Attila sugárút kerékpárútján történt. A vétkes egy terminátor karó volt, amit eredetileg megelőzés céljából telepítettek.

Utcáról mennyországba: így változtatják meg a cicák életét Szegeden

Ezúttal meglátogattuk őket, hogy közelebbről megismerkedhessünk a szervezet működésével. A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületének csapata elhivatott segítője a szegedi és a környékbeli macskáknak.