SZKT
1 órája
Rosszul indul a hétfő: két baleset is nehezíti a közlekedést Szegeden
Az elmúlt órában két baleset is történt Szeged belvárosban.
Baleset történt a Rókusi körúton és a Makkosház végállomáson.
A Rókusi körúton történt baleset következtében a Körtöltés u. vá. - Vértó vá. között pótlóbuszok közlekednek. Ez előreláthatólag 10-15 perces késésekkel jár majd. A makkosházi végállomáson pedig forgalmi zavar történt, emiatt 5-15 vonali késések várhatóak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre