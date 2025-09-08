Rosszul indul a hétfő: két baleset is nehezíti a közlekedést Szegeden

Baleset történt a Rókusi körúton és a Makkosház végállomáson.

Balesetek nehezítik a közlekedést szegeden. Illusztráció: Török János

A Rókusi körúton történt baleset következtében a Körtöltés u. vá. - Vértó vá. között pótlóbuszok közlekednek. Ez előreláthatólag 10-15 perces késésekkel jár majd. A makkosházi végállomáson pedig forgalmi zavar történt, emiatt 5-15 vonali késések várhatóak.