Sírás és nevetés egy napban: dráma az utakon, öröm az iskolákban, táncos szenzáció a SZIN-en

Tragikus közlekedési baleset rázta meg az 55-ös főutat, Dorozsmán megható pillanatokkal kezdődött a tanév, a SZIN színpadán egy szegedi fiatal tánca kavarta fel a közösségi médiát, miközben az Alföld közepén egy évtizedek óta üresen álló iskola titkait fedeztük fel.

A tragikus balesetben egy ember elhunyt. Fotó: Donka Ferenc

Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával

A személyautó vezetője életét vesztette, és feleségét mentőhelikopter szállította el, amikor pótkocsis kamionnak csapódtak Mélykút közelében, az 55-ös főúton.

Rövid tanévnyitó, nagy érzelmek: az első tanítási nap Dorozsmán mindenkit meghatott

Ölelés vagy pacsi mindenkinek a bejáratnál és 10 perces tanévnyitó - a dorozsmai Jerney iskola igazgatója így várta a tanárokat és diákokat szeptermber elsején. Az első nap itt nem a kötelező és unalmas ünnepségről, hanem a viszontlátás öröméről szólt.

Felrobbant a TikTok a szegedi fiú SZIN-es táncától, Manuel se hagyta szó nélkül a produkciót

Beszólt egy szegedi fiatalembernek Manuel, miután meglátta, hogy táncolt a színpadon a SZINen. Ribizsár Benjamin TikTokon reagált a rapper szavaira – videóját már többen látták, mint az eredeti posztot.

Urbex: szellemiskola az Alföld közepén, 17 éve zárva, most is üresen áll

Elhagyatott épületek, gyárak, felvonók világszerte találhatók, de általában a jelenlegi lakott helyektől messze, a senkiföldjén, olykor megtalálni, rábukkanni is nehéz. Érdekes, hogy található urbex belvárosban is, ilyenre bukkantunk egy Szegedtől keletre fekvő, turisták által kedvelt városban.

Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni

Fendler Judit nemrégiben nyilvánosan véleményt formált a magyar egészségügyről. Véleménycikkének, mint hangsúlyozta, elsősorban edukatív üzenete volt: a SZTE kancellárja arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a rendszer szidása helyett inkább egészségünkkel kellene többet törődnünk.