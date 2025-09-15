Baleset
2 órája
Frissítés – Újra zavartalanul közlekednek a villamosok és a Tram-Train
Baleset miatt késések várhatóak az 1-es és 2-es villamos vonalán.
Frissítés – Újra zavartalanul közlekedhetnek a villamosok és a Tram-train a teljes vonalon. Befejezték a baleseti helyszínelést.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy baleset történt a Zrínyi utcában. Emiatt Szeged vá. - Anna-kút között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak – tájékoztatott a SZKT Facebook-oldalán
Érintett járatok: 2-es villamosvonal, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train). Információink szerint egy motorossal ütközött a tram-train.
