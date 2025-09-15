Frissítés – Újra zavartalanul közlekednek a villamosok és a Tram-Train

Frissítés – Újra zavartalanul közlekedhetnek a villamosok és a Tram-train a teljes vonalon. Befejezték a baleseti helyszínelést.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy baleset történt a Zrínyi utcában. Emiatt Szeged vá. - Anna-kút között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak – tájékoztatott a SZKT Facebook-oldalán

Baleset történt a Zrínyi utcában. Késések várhatóak. Fotó: Szkt.hu



Érintett járatok: 2-es villamosvonal, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train). Információink szerint egy motorossal ütközött a tram-train.