Baleset, gasztro-újdonságok és fesztiválhangulat – Mutatjuk a hét legérdekesebb híreit!

Összeszedtük a hét legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt az elmúlt héten Szegeden és a vármegye többi településén.

Fotókon a súlyos baleset Zákányszéknél, többen is megsérültek

Baleset történt Zákányszéken, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

14 éves lány vezette az autót, ami halálra gázolt egy ittas férfit

Szemtanúk szerint még csak gyorsan sem ment az autó, mégis tragédia lett a vége.

Mi is meglepődtünk az AI gasztronómiai listáján – szerinte ezek Szeged legjobb éttermei

Szeged gasztronómiai kínálata évről évre bővül, a város a tradicionális és modern konyhák találkozási pontja. Az AI szerint a legjobb éttermek Szegeden nem csak exkluzivitásban, hanem megbízhatóságban is kiemelkednek.

Ádám Martin nem kertelt: elmondta, miért jött haza Dél-Koreából

A XXXI. Forráskúti Falunapok részeként különleges esemény várta a szurkolókat. Ádám Martin közönségtalálkozón mesélt pályafutásáról és dél-koreai élményeiről. A végén a gyerekek kérdései és a közös fotók dobták fel a hangulatot.

Megszűnik az időseknek biztonságot nyújtó szolgáltatás, de aggodalomra nincs ok

Megszűnik a hónap végével az idősek jelzőrendszeres házi segítségnyújtása Makón – derül ki a helyi képviselő-testület szerdai ülésének egyik előterjesztéséből. Ennek oka az, hogy nincs már rá szükség: helyette mindenkinek rendelkezésére áll a gondosóra, amiért ráadásul fizetni sem kell.

Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon

A legkitartóbbak már a nyitástól kezdve a nagyszínpad előtt várták a kedvenc előadóikat. Igazi nyárzáró hangulatot hozott a SZIN első estje és az árak is minden csoportot kiszolgálnak.

Titkos, családi lángos recept hozta lázba Szegedet

Hosszú szünet után újra kapható lángos Szeged belvárosában. Csak nemrég nyitott, de máris népes rajongótáborral bír a Lingi Lángos. A jelenlegi legmenőbb szegedi street food a Giligor-család titkos receptje alapján készül, a családi vállalkozás apraja-nagyja kiveszi a részét a munkából. A tanév még el sem kezdődött, de az SZTE külföldi hallgatói már most tömegével kaptak rá.