Komoly veszély fenyegeti a szárnyasokat ősszel, de van megoldás

Ahogy beköszönt az ősz, a baromfik könnyebben megbetegedhetnek. A változó hőmérséklet, a magasabb páratartalom és a kevesebb természetes takarmány gyengíti az immunrendszerüket, ezért a gazdáknak érdemes előre felkészülniük a szezon kihívásaira.

Ősszel a szárnyasok egészsége nagyobb veszélyben van, ezért fontos a megelőzés. Illusztráció: Shutterstock

Megfázás és májproblémák veszélyeztetik leginkább a baromfikat

Az Agroinform szerint az egyik legjellemzőbb probléma a szárnyasoknál a megfázás és a légúti fertőzések. A hirtelen hőmérséklet-változás és a huzatos ólak miatt a szárnyasoknál gyakori a megfázás és a légúti fertőzés. Ezek köhögést, levertséget és étvágytalanságot okozhatnak, súlyosabb esetben pedig tüdőgyulladáshoz is vezethetnek.

Emellett a helytelen takarmányozás vagy fertőzés következtében májzsugor is kialakulhat, amelyek visszavetik a növekedést és csökkentik a tojáshozamot.

A megelőzés alapja a megfelelő, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag takarmány.

Szellőztetés és oltások nélkül nincs egészséges baromfiállomány

A baromfik egészségét nagyban befolyásolja az ólak klímája: fontos a friss levegő biztosítása, a huzat elkerülése és a páratartalom szabályozása.

A száraz, jól szellőztetett környezet csökkenti a betegségek kockázatát.

Fontos szerep jut az oltásoknak is, amelyek megvédik az állományt a legsúlyosabb betegségektől, például a madárinfluenza ellen. Az állatorvos által javasolt oltási rend követése nemcsak az állatok egészségét, hanem a gazdaság biztonságát is szolgálja.

Vitaminokkal és immunerősítőkkel vészelhetik át az őszt

Az őszi hónapokban a vitamin- és ásványianyag-pótlás különösen fontos. Az A-, D-, E- és C-vitamin, valamint a szelén és a cink hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez, míg a pro- és prebiotikumok a bélflórát védik. A takarmányhoz vagy az itatóvízhez adagolva segítenek abban, hogy a madarak ellenállóbbak legyenek, így a gazdák felkészülten várhatják a hidegebb hónapokat.