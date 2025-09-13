1 órája
Komoly veszély fenyegeti a szárnyasokat ősszel, de van megoldás
Az ősz nemcsak a gazdák, hanem a baromfiudvar lakói számára is kihívásokat tartogat. A hűvösebb idő és a változó körülmények miatt a madarak egészsége könnyen veszélybe kerülhet.
Ahogy beköszönt az ősz, a baromfik könnyebben megbetegedhetnek. A változó hőmérséklet, a magasabb páratartalom és a kevesebb természetes takarmány gyengíti az immunrendszerüket, ezért a gazdáknak érdemes előre felkészülniük a szezon kihívásaira.
Megfázás és májproblémák veszélyeztetik leginkább a baromfikat
Az Agroinform szerint az egyik legjellemzőbb probléma a szárnyasoknál a megfázás és a légúti fertőzések. A hirtelen hőmérséklet-változás és a huzatos ólak miatt a szárnyasoknál gyakori a megfázás és a légúti fertőzés. Ezek köhögést, levertséget és étvágytalanságot okozhatnak, súlyosabb esetben pedig tüdőgyulladáshoz is vezethetnek.
Emellett a helytelen takarmányozás vagy fertőzés következtében májzsugor is kialakulhat, amelyek visszavetik a növekedést és csökkentik a tojáshozamot.
A megelőzés alapja a megfelelő, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag takarmány.
Szellőztetés és oltások nélkül nincs egészséges baromfiállomány
A baromfik egészségét nagyban befolyásolja az ólak klímája: fontos a friss levegő biztosítása, a huzat elkerülése és a páratartalom szabályozása.
A száraz, jól szellőztetett környezet csökkenti a betegségek kockázatát.
Fontos szerep jut az oltásoknak is, amelyek megvédik az állományt a legsúlyosabb betegségektől, például a madárinfluenza ellen. Az állatorvos által javasolt oltási rend követése nemcsak az állatok egészségét, hanem a gazdaság biztonságát is szolgálja.
Vitaminokkal és immunerősítőkkel vészelhetik át az őszt
Az őszi hónapokban a vitamin- és ásványianyag-pótlás különösen fontos. Az A-, D-, E- és C-vitamin, valamint a szelén és a cink hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez, míg a pro- és prebiotikumok a bélflórát védik. A takarmányhoz vagy az itatóvízhez adagolva segítenek abban, hogy a madarak ellenállóbbak legyenek, így a gazdák felkészülten várhatják a hidegebb hónapokat.