Emberi ürülék, kábítószeres maradványok – döbbenetes állapotok uralkodnak egy szegedi játszótéren

Lapunk már korábban írt megbotránkoztató esetekről, de bővül a szegedi tereken történő meghökkentő esetek száma. Beszámoltunk már köztereken fürdő hajléktalanokról, köztéren hagyott ürülékről. Ez alkalommal szintén egy felháborító esetről számoltak be a Bartók téri játszótérről.

Ez alkalommal szintén egy felháborító esetről kaptunk hírt a Bartók téri játszótérről. Fotó: Szegeden láttam, találtam.

Hihetetlennek tűnő, de igaz történet a Bartók térről

A Szegeden láttam, találtam Facebook-csoport egy résztvevőjének bejegyzéséből értesültünk arról, hogy milyen katasztrofális állapotok uralkodnak a Bartók téri játszótéren.

– Ma reggel le akartam ülni egy padra a Bartók téri játszótéren, de amit találtam az elképesztő. Gondolom sokan azt fogják erre írni, hogy mindig ez van. Nem kellene valamit tenni ez ellen? Gyerekek járnak ide, ha lehajolnak, felveszik és ne adj isten a szájukba veszik, akkor bajuk is lehet. A képek magukért beszélnek szerintem – fogalmazott Fodor Péter.

A posztoló képein jól beazonosítható, hogy a játszótéren elhagyott dolgok valóban komoly veszélyt jelentenek a gyerekekre: ürülék, szemét és használt crack pipa.

A kommentszekció felrobbant és érkeztek a felháborodott emberek

Többen felhívták arra a figyelmet, hogy ez nem egyedi eset, hanem Szeged több játszóterén ugyanilyen állapotok uralkodnak: már-már veszélyessé váltak a gyerekeknek kialakított helyek zöme.

– Sajnos nagyon sok helyen ez a helyzet. Valamit tenni kellene, nem? Lassan nem tudunk hova menni játszani… – írta egy hozzászóló.

– Régen volt parkőr, ma már nincs ilyesmire pénz – fogalmazta meg egy másik kommentelő.

Összefogás, közös munka, ami élhető környezetet eredményezne

Akadnak olyan hozzászólók, akik kicsit sem voltak meglepődve a jelenlegi helyzeten, de az emberi összefogásra hívták fel a figyelmet.

– Nem foghatna össze időnként a környékbeli társadalom és takarítaná fel a szégyenteljes utcákat, rakpartokat, parkokat? Talán akkor a „kicsi rakás nagyot kíván” felfogás csökkenne és biztonságosabbá válnának ezek a közösségi terek.

A helyiek és környékbeliek kedélyét abszolút felborzolja a közterek állapota. Lapunk felkereste az illetékes önkormányzati szervet, ám válasz cikkünk publikálásáig nem érkezett.