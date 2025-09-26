szeptember 27., szombat

Szegedi hírek

8 órája

Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés

Címkék#önkéntes#közösségi nap#beagle fajtamentés#Szeged

Október 5-én közösségi napra várják az önkénteseket a Bordányi úti Rehabilitációs Központban. A Beagle Fajtamentés több mint 15 éve dolgozik azért, hogy jobb életet biztosítson az elhagyott, rossz körülmények közül kimentett, valamint a laborokból kiszabadított kutyáknak. Mutatjuk, miben lehet segíteni nekik.

Berecz Blanka
Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés

Október 5-én, vasárnap különleges közösségi napra hívja segítőit a szegedi Beagle Fajtamentés.

A Beagle Fajtamentés közösségi napot tart.
A Beagle Fajtamentés a laboratóriumi körülmények közül kimentett kutyusokat segíti új élethez. Archív fotó: Török János

Közösségi napot tart a Beagle Fajtamentés

Kicsivel több mint egy hét múlva, reggel 9 órától nagytakarítást és menhelyrendezést tartanak a Bordányi úti Rehabilitációs Központban. Minden önkéntes kezet örömmel fogadnak, a részvételi szándékot előzetesen Messenger-üzenetben lehet jelezni. Aki ellátogat, nemcsak segíthet a kutyusoknak, de a közös munka után bográcsos ebéd is várja.

Több mint 15 éve a beagle-kért

A Beagle Fajtamentés több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy jobb életet biztosítson az elhagyott és rossz körülmények közül kimentett kutyáknak. Az elmúlt öt évben a kísérleti állatok megmentését is felvállalták, hiszen a laborokban szinte kizárólag beagle fajtájú ebeket használnak.

– Természetes volt számunkra, hogy értük is felelősséget vállaljunk – mesélte lapunknak Lehőcz Róbert Sándor, a szervezet vezetője.

A szervezet az elmúlt hónapokban több szívszorító helyzettel is szembesült. Az egyik mentett kutyus mindössze egy 30 centiméteres lánccal volt megkötve, állapota megrázó volt: gyakorlatilag egy szemétdombon, teljes magányban élt. A laboratóriumokból szabadult beagle-k még nagyobb törődést igényelnek, hiszen mentálisan is helyre kell állniuk ahhoz, hogy újra biztonságban érezzék magukat az ember társaságában. Van köztük olyan is, aki mindössze néhány hónapja vált szabad kutyussá.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
