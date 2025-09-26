Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés

Október 5-én, vasárnap különleges közösségi napra hívja segítőit a szegedi Beagle Fajtamentés.

A Beagle Fajtamentés a laboratóriumi körülmények közül kimentett kutyusokat segíti új élethez. Archív fotó: Török János

Közösségi napot tart a Beagle Fajtamentés

Kicsivel több mint egy hét múlva, reggel 9 órától nagytakarítást és menhelyrendezést tartanak a Bordányi úti Rehabilitációs Központban. Minden önkéntes kezet örömmel fogadnak, a részvételi szándékot előzetesen Messenger-üzenetben lehet jelezni. Aki ellátogat, nemcsak segíthet a kutyusoknak, de a közös munka után bográcsos ebéd is várja.

Több mint 15 éve a beagle-kért

A Beagle Fajtamentés több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy jobb életet biztosítson az elhagyott és rossz körülmények közül kimentett kutyáknak. Az elmúlt öt évben a kísérleti állatok megmentését is felvállalták, hiszen a laborokban szinte kizárólag beagle fajtájú ebeket használnak.

– Természetes volt számunkra, hogy értük is felelősséget vállaljunk – mesélte lapunknak Lehőcz Róbert Sándor, a szervezet vezetője.

A szervezet az elmúlt hónapokban több szívszorító helyzettel is szembesült. Az egyik mentett kutyus mindössze egy 30 centiméteres lánccal volt megkötve, állapota megrázó volt: gyakorlatilag egy szemétdombon, teljes magányban élt. A laboratóriumokból szabadult beagle-k még nagyobb törődést igényelnek, hiszen mentálisan is helyre kell állniuk ahhoz, hogy újra biztonságban érezzék magukat az ember társaságában. Van köztük olyan is, aki mindössze néhány hónapja vált szabad kutyussá.