Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés
Október 5-én közösségi napra várják az önkénteseket a Bordányi úti Rehabilitációs Központban. A Beagle Fajtamentés több mint 15 éve dolgozik azért, hogy jobb életet biztosítson az elhagyott, rossz körülmények közül kimentett, valamint a laborokból kiszabadított kutyáknak. Mutatjuk, miben lehet segíteni nekik.
Október 5-én, vasárnap különleges közösségi napra hívja segítőit a szegedi Beagle Fajtamentés.
Közösségi napot tart a Beagle Fajtamentés
Kicsivel több mint egy hét múlva, reggel 9 órától nagytakarítást és menhelyrendezést tartanak a Bordányi úti Rehabilitációs Központban. Minden önkéntes kezet örömmel fogadnak, a részvételi szándékot előzetesen Messenger-üzenetben lehet jelezni. Aki ellátogat, nemcsak segíthet a kutyusoknak, de a közös munka után bográcsos ebéd is várja.
Több mint 15 éve a beagle-kért
A Beagle Fajtamentés több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy jobb életet biztosítson az elhagyott és rossz körülmények közül kimentett kutyáknak. Az elmúlt öt évben a kísérleti állatok megmentését is felvállalták, hiszen a laborokban szinte kizárólag beagle fajtájú ebeket használnak.
– Természetes volt számunkra, hogy értük is felelősséget vállaljunk – mesélte lapunknak Lehőcz Róbert Sándor, a szervezet vezetője.
A szervezet az elmúlt hónapokban több szívszorító helyzettel is szembesült. Az egyik mentett kutyus mindössze egy 30 centiméteres lánccal volt megkötve, állapota megrázó volt: gyakorlatilag egy szemétdombon, teljes magányban élt. A laboratóriumokból szabadult beagle-k még nagyobb törődést igényelnek, hiszen mentálisan is helyre kell állniuk ahhoz, hogy újra biztonságban érezzék magukat az ember társaságában. Van köztük olyan is, aki mindössze néhány hónapja vált szabad kutyussá.
