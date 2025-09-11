3 órája
Feleségét szerette volna védeni: vádat emeltek ellene
Vádat emeletek egy férfi ellen, aki megakadályozta felesége tartozásának behajtását.
A vádirat szerint a vádlott felesége a férfi ügyvezetése alatt álló cég dolgozója volt. A feleség közel két millió forintos tartozásának behajtása érdekében egy faktoring társaság végrehajtási eljárást kezdeményezett.
Többször is keresték a behajtással kapcsolatban
A végrehajtó több alkalommal is felszólította a céget, mint munkáltatót, hogy a nő fizetéséből a törvényben meghatározott részt havonta vonja le és utalja át. A vádlott azonban minden ilyen felszólítást figyelmen kívül hagyott. Még akkor sem teljesítette a letiltást, amikor a bíróság rendbírság kiszabása mellett kötelezte erre. A járási ügyészség a vádlott ellen bírósági végrehajtás akadályozásának vétsége miatt emelt vádat.
A terhelt ügyében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.
Egy szakportál szerint meglepetést okozhat a Pick Szeged az új BL-szezonban