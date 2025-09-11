szeptember 11., csütörtök

Bűntett

1 órája

Feleségét szerette volna védeni: vádat emeltek ellene

Vádat emeletek egy férfi ellen, aki megakadályozta felesége tartozásának behajtását.

Vass Viktor

A vádirat szerint a vádlott felesége a férfi ügyvezetése alatt álló cég dolgozója volt. A feleség közel két millió forintos tartozásának behajtása érdekében egy faktoring társaság végrehajtási eljárást kezdeményezett.

Nem tudta megakadályozni a behajtást.
Feleségét akarta védeni a behajtástól. Illusztráció: Shutterstock

Többször is keresték a behajtással kapcsolatban

A végrehajtó több alkalommal is felszólította a céget, mint munkáltatót, hogy a nő fizetéséből a törvényben meghatározott részt havonta vonja le és utalja át. A vádlott azonban minden ilyen felszólítást figyelmen kívül hagyott. Még akkor sem teljesítette a letiltást, amikor a bíróság rendbírság kiszabása mellett kötelezte erre. A járási ügyészség a vádlott ellen bírósági végrehajtás akadályozásának vétsége miatt emelt vádat.

A terhelt ügyében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

 

